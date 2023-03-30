Мало кто знает, что они — украинцы: пять звезд из Украины, которые давно сбежали в Россию и забыли свои корни

Так сложилось, что некоторые артисты родом из Украины начали строить свою карьеру в РФ, из-за чего теперь их считают русскими. Поспорить с этим трудно, ведь эти "украинцы" и сами давно забыли свои корни и родину, а после полномасштабного вторжения, как и после аннексии Крыма в 2014 году, молчаливо продолжили зарабатывать кровавые российские рубли в стране-агрессоре. Хотя кто-то не просто молчит, а активно поддерживает путинский режим и развязанную ним войну.

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Так, например, мало кто знает, что певица Анжелика Варум родилась и выросла во Львове, а актриса Мирослава Карпович из "Папиных дочек" – в Бердянске. О российских звездах, которые родились в Украине, а также об их позиции – расскажем в материале OBOZREVATEL.

Анжелика Варум

Как мы уже упомянули, певица – уроженка Львова. Там она в пятилетнем возрасте впервые пошла в музыкальную школу и научилась играть на фортепиано, а вскоре самостоятельно освоила гитару. Окончив школу, Варум поехала поступать в Щукинское театральное училище в Москве, но покорить столицу РФ ей не удалось, поэтому 17-летняя Мария (именно так по-настоящему зовут артистку) вернулась в родной Львов. Однако вскоре удача все же улыбнулся юной исполнительнице – она дебютировала в программе "Утренняя звезда", после чего стартовала ее успешная сольная карьера. Затем случился дуэт с Леонидом Агутиным, который из рабочих отношений перерос в романтические, а затем и в семейные. Звездная пара выпустила немало совместных хитов: "Все в твоих руках", "Две дороги, два пути", "Королева".

Варум одна из немногих, кто сохранил относительно здравый рассудок. После 2014 года она ни разу не выступала в аннексированном Крыму и делала это осознанно. Кроме того, после 24 февраля 2022-го Варум и Агутин выступили на благотворительном концерте U FOR UKRAINE в поддержку детей, которые покинули свои дома из-за военных действий РФ. Слушатели переводили в фонд донаты для украинцев. В онлайн-мероприятии приняли участие музыканты со всего мира, а Варум представилась там украинкой. В России же артистов начали обвинять в том, что они отправляют финансовую помощь ВСУ, однако пара быстро опровергла эти слова. Сейчас и Варум, и ее звездный муж молчат о войне.

Мирослава Карпович

Нет смысла отрицать, что российский сериал "Папины дочки" пользовался большой популярностью среди украинских зрителей, несмотря на то, что там, как позже мы стали анализировать, принижали украинцев, пытаясь посеять так называемый "комплекс неполноценности". Одну из главных ролей – старшую из пяти сестер Машу Васнецову – сыграла Мирослава Карпович, которая родилась в Бердянске Запорожской области. Семья знаменитости переехала в Москву, когда ей было 8 лет. С этого возраста и началась карьера Мирославы – сначала модельная, а затем актерская.

О войне в Украине звезда предпочитает молчать. За более чем год полномасштабной войны она ни разу не высказалась на эту тему, хотя ранее всегда довольно трепетно отзывалась о месте, в котором родилась.

Виталий Гогунский

Звезда сериала "Универ" родился и вырос в Кремнчуге, хотя в его паспорте в соответствующей графе местом рождения указана Одесса. Тем не менее, учился и делал первые шаги в творчестве Гогунский именно в Полтавской области. Более того, отец актера был депутатом городского совета Кременчуга. Виталий ходил там в школу, занимался карате, затем футболом, однако вскоре отдал предпочтение музыке. Гогунский, как оказалось, был звездой в родном городе – снимался на местном телевидении, выступал не всевозможных мероприятиях. Но когда подвернулась возможность сбежать в Москву, юный артист радо ею воспользовался.

Зрители знают актера прежде всего как туповатого спортсмена Кузю из комедийного сериала "Универ". Как оказалось, и в реальной жизни Виталий умом не отличается. После полномасштабного вторжения уроженец украинского города стал одним из главных рупоров пропаганды. За последний год он выпустил несколько треков в поддержку России и оккупантов.

Кроме того, Гогунский на одном из пропагандистских каналов выдал: "Я был в Киеве, и начался Майдан. Я на второй день уехал, там случился переворот. У меня тетя, значит, работала в Кременчуге в больнице. И к ней после Майдана пришел парень – у него головные боли. Его обследовали. Она спрашивает его: "Вы наркоман?" Он говорит: "Нет". А она ему: "У вас в организме запрещенные препараты. Вы где были?" Он говорит: "На Майдане. Чай там пил". Там в чай подливали вот эти вещи, которые и делали людей такими (показывает странные движения руками. – Ред.)".

А недавно актер вовсе начал расхваливать крепостное право.

Лолита Милявская

Певица родилась в Мукачево на Закарпатье, некоторое время жила во Львове у бабушки и дедушки, а затем с родителями переехала в Киеве. Лолита никогда не скрывала, что она родом из Украины, однако позиционировала себя все же как российская артистка. Ее путь на московской сцене, как бы странно это не звучало, начался в Одессе. Именно там исполнительница встретила своего будущего мужа и творческого партнера – еще одного "украинца", который стал русским, Александра Цекало.

Шоумен родом из Киева и певица отправились в Россию. Там они создали кабаре-дуэт "Академия", который пользовался небывалым успехом в РФ. Артисты активно выпускали песни, гастролировали, вели популярные шоу и премии. После разрыва, и рабочего, и личного, у Лолиты началась сольная карьера. Она также выпустила немало известных хитов. А вот о Родине артистка успешно позабыла. Вспомнила она об Украине только после полномасштабного вторжения, когда начала рассказывать пропагандистские бредни на федеральных каналах, принижая и цинично оскверняя родную страну. И это при том, что в Киеве оставались близкие родственники певицы, в том числе и дочь.

Любовь Успенская

Родилась и начала свой творческий путь певица в Киеве. Она выступала в местных барах, будучи еще совсем юной девушкой. Училась в Киевском музыкальном училище имени Глиэра. Однако украинской артисткой шансонье себя никогда не называла, а вот "патриоткой России" – да. Долгие годы Успенская провела в эмиграции в США, но все равно считает РФ своей родной страной.

После полномасштабного вторжения звезда шансона замолчала, а потом поняла, что так в "любимой" России ее могут не понять, поэтому принялась восхвалять кровавый путинский режим и войну в родной Украине, превратившись в очередной рупор кремлевской пропаганды.

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