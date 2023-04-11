''Кремловский воин'' с голым торсом: в кого превратился одессит Стас Костюшкин из ''Чай вдвоем'' и как он помогает пропаганде РФ

Уроженец Одессы Стас Костюшкин, прославившийся участием в дуэте "Чай вдвоем", продолжает жить и работать в РФ. Еще до полномасштабного вторжения артист работал на Кремль и участвовал в пропагандистских концертах, потому что сольная карьера у него не удалась.

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Сейчас певец планирует возродить известный в прошлом дуэт и на всех мероприятиях красуется голым торсом. OBOZREVATEL решил рассказать, как живет скандальный певец (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Почти сразу после рождения родители Костюшкина переехали в РФ, однако летом ежегодно возвращались в Одессу. Артист признавался, что "полюбил" родной город только повзрослев, ведь в детстве не чувствовал там свободы.

Впрочем, бомбардировки "любимой" Одессы и целой Украины исполнителя совсем не волнуют. Еще в 2017 году он выступал в Крыму и шутил, что его "вернули". Через 2 года Костюшкин выступал в Москве в честь очередного "победобессия".

Полномасштабная война ничего не изменила в сознании артиста. Он проигнорировал нападение России на Украину и продолжил развлекать россиян в своем блоге и на концертах. 9 мая Костюшкин гордо показал своего дедушку-военного, а впоследствии в его профиле все чаще стали появляться фотографии с путинистами. Например, Филиппом Киркоровым.

Пока "Чай вдвоем" не возобновил свою творческую деятельность, Костюшкин ходит по шоу на пропагандистских телеканалах, хвастается голым торсом и уверяет фанатов, что готовит новый репертуар для дуэта.

Его соцсети для украинцев недоступны. РосСМИ используют посты артиста для продвижения пропаганды. В частности, в прошлом году писали, что Костюшкин бросил вызов санкциям и пересел с иномарки на "Жигули". Шутя над этим, артист призвал россиян улыбаться, пока украинцы страдали от оккупации и бомбардировок.

Уже много лет назад певца внесли в базу данных "Миротворца".

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