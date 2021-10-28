Стеклянный дом, вилла и рыбацкая хижина: оригинальные и роскошные дома знаменитостей. Видео и фото

За звездами чуть ли не 24/7 следят миллионы: поклонники – в соцсетях и на улице, папарацци – везде, где только смогли пробиться ради "эксклюзивных" снимков. Понятно, почему для них так важно чувствовать уют, возвращаясь домой. В Лос-Анджелесе большим спросом пользуются автобусные туры по домам звезд, которые не прочь приоткрыть тайну своей частной жизни.

Читайте в статье OBOZREVATEL об оригинальных хоромах знаменитостей.

Известного архитектора Филиппа Джонсона не стало в 2005 году. Но его стеклянное здание до сих пор поражает тех, кому удалось там хотя бы раз побывать: увидеть фасад или даже прогуляться внутри жилья. Glass House построен по макету самого Филиппа, в 1949 году.

Дом архитектора – это прозрачные стеклянные стены с металлическим каркасом черного цвета. В нем нет комнат. Это единое пространство с цилиндром из кирпича посередине, где есть ванная и камин. Джонсон не жил здесь постоянно. Он приезжал сюда только на выходные: для отдыха и "перезагрузки".

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AVICII – известен на весь мир диджей. На этапе проектирования дома он приложил немало усилий, чтобы создать уникальный дизайн. А именно: стекло, стекло и снова стекло, много света, зеркал и свободного пространства. Основная фишка жилья Тима в том, что он построен в стиле хай-тек – в строительстве и инженерии сооружения были использованы высокие технологии. Благодаря хитрой конструкции кажется, что эти хоромы повисли в воздухе.

Миллиардер построил это "семейное гнездышко" для своей любимой – модели Наоми Кэмпбелл. И хотя пара рассталась, Владислав завершил строительство виллы под названием Capital Hill Residence. Сейчас это четырехэтажная резиденция, внешне напоминающая подводную лодку. Она состоит из двух частей: одна – сливается со склоном холма, другая – в 22 метрах над землей. Здесь есть гостиная, фитнес-зал, сауна и хаммам (турецкая баня). А еще – кинотеатр и бассейн.

Канадский рэпер приобрел свой дом, который в шутку называет Посольством, в 25-летнем возрасте. Он настолько в восторге от интерьера жилья, что решил в нем снять клип на песню "Tossie Slide". Внутри есть студия звукозаписи, баскетбольная площадка и библиотека, а вблизи постройки – бассейн и водопад. Особняк стоил Дрейку 7,7 млн долларов.

Сначала молодой художник приобрел рыбацкую хижину в Кадакесе (Испания), где жил вместе со своей музой по имени Гала. Став знаменитым, жилье Дали "разрослось" в целый комплекс построек. Именно здесь Сальвадор создал большинство своих шедевров, ведь необычный фасад и интерьер постоянно вдохновляли его. Сейчас это здание стало музеем, где новые владельцы решили сохранить все так, как было при жизни художника. Только добавили экспонаты, касающиеся творчества Дали.

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