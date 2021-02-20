Десятки комнат и гектары земли: фото роскошных дворцов королевских семей

Мало кому неинтересно было бы узнать, как выглядят изнутри королевские дворцы. Тысячи комнат, заполненные уникальными картинами и антикварной мебелью, десятки акров земли, величественные сады, которые находятся во владении королевы Елизаветы ІІ и других членов королевской семьи, заставят замереть от восхищения. Создается впечатление, что это декорации к фильмам о принцессах и принцах, а не реальность. OBOZREVATEL узнал, как выглядят и где находятся величественные замки членов британской королевской семьи.

1. Кенсингтонский дворец

Это одно из самых знаменитых королевских имений в Лондоне. Принцесса Диана и принц Чарльз жили здесь после свадьбы в 1981 году. Их сыновья, принц Гарри и принц Уильям, выросли здесь же. Кроме того, в этом дворце когда-то жила покойная сестра королевы, принцесса Маргарет. Сейчас это официальная резиденция герцога и герцогини Кембриджских.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон занимают четырехэтажные апартаменты 1A, где находится двадцать комнат, среди которых пять приемных, три главных спальни, детская и гардеробная. Работа по обустройству жилища продолжается до сих пор, им занимается дизайнер Энн Аллен. Первая перепланировка в 2014 году обошлась супругам в 4,5 миллиона фунтов стерлингов.

В Кенсингтонском дворце жил принц Гарри, когда еще был холост.

2. Кларенс-хаус

Эта британская резиденция, расположенная в Вестминстере, изначально была домом королевы Елизаветы ІІ. Принц Гарри жил здесь с 2003 по 2012 год. Сейчас это официальная резиденция Чарльза, принца Уэльского, и Камиллы, герцогини Корнуолльской.

Коридор на первом этаже представляет собой галерею картин и реликвий королевской семьи. На стенах комнат висят портреты короля Георга VI и королевы-матери, короля Эдуарда VIII и многих других высокопоставленных лиц, которые вошли в историю.

3. Поместье Анмер-холл

Анмер-Холл – это загородный дом в георгианском стиле, построенный в 1802 году. Он расположен в частном поместье королевской семьи Сандрингем в сельской местности в Норфолке. Уильям и Гарри часто проводили здесь каникулы в детстве.

После свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году королева Елизавета II подарила Анмер-холл новоиспеченным герцогу и герцогине Кембриджским. В поместье есть десять спален, на территории – бассейн, теннисный корт и много акров земли. Также дом окружают живописные сады, где можно гулять с детьми. Есть детская площадка с качелями и стеной для скалолазания.

Весной 2020 года во время карантина герцог и герцогиня Кембриджские жили здесь долгое время с детьми.

4. Загородное поместье Сандригем

Всего в трех километрах от Анмер-холла находится Сандрингемский дворец – норфолкская резиденция Елизаветы II, куда она традиционно ездит на Рождество. Сандрингемский дворец содержится как резиденция для праздников. Виндзорская династия приобрела его еще в 1862 году.

5. Виндзорский замок

Здесь жила королева с сестрой Маргарет во время Второй мировой войны. Сейчас Елизавета II наведывается сюда по выходным, а сам замок служит загородным домом. Виндзор также принадлежит правящей короне и является незыблемым символом монархии. Резиденция охватывает 13 гектаров. Но самое невероятное – это внутренняя планировка. Так, внутри Виндзорского замка находится 1000 комнат, что делает его самым потенциально населенным замком в мире.

6. Букингемский дворец

Эта собственность традиционно принадлежит правящему монарху с 1837 года. Во дворце немного меньше комнат, чем в Виндзорском замке – 775, их стены украшают оригинальные картины Рубенса и Рембранта. Кроме того, там разместились 19 государственных номеров, 52 королевских и гостевых спальни, 188 номеров для персонала, 92 офиса и 72 ванных комнаты. Сады занимают территорию в 17 гектаров.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том: