Самые необычные и впечатляющие дома звезд: от аэропорта до глаза египетского божества. Фото и видео

Известно, что самое лучшее вложение средств – недвижимость. Однако знаменитости восприняли это буквально, вложив миллионы долларов в необычные постройки.

Так, Николас Кейдж приобрел настоящий старинный английский замок, а Джон Траволта поселился в частном аэропорту. OBOZREVATEL собрал самые впечатляющие дома всемирно известных звезд.

1. Дом-аэропорт Джона Траволты

Актер, как известно, большой поклонник авиации и всего, что связано с самолетами. Поэтому неудивительно, что именно Джон Траволта обладает единственным в мире частным домом-аэропортом. На участке звезды находится два терминала, а особняк расположен прямо за взлетно-посадочной полосой. Любопытно, что рулежная дорожка устроена таким образом, чтобы можно было докатиться аж до самого дома. Кроме того, зал для обедов и некоторые другие комнаты обустроены также в стиле аэропорта. Всего в помещении 14 спален, две кухни, а в высоту здание достигает 16 метров.

2. Аквапарк Селин Дион

Необычный особняк певицы Селин Дион был спроектирован по ее задумке еще в 2008-2010 годах. Имение с видом на Атлантический океан, гостевым коттеджем с четырьмя спальнями и полем для гольфа занимает 222,6 соток, а жилая площадь главного дома – 930 кв. м. Имение ничем бы не отличалось от других роскошных домов богатых знаменитостей, если бы не целый аквапарк на его территории с горками, тремя отдельными бассейнами в разных частях участка и одним большим крытым.

3. "Всевидящее око" Наоми Кэмпбелл

Уникальный особняк "Ojo de Horus" супермодели находится на острове Клеопатры в Турции. Дом полностью автономен благодаря солнечным батареям и системе переработки дождевых и сточных вод, которые есть на участке. Само здание сделано из стекла в форме полусферы. С высоты оно похоже на око Гора – древнеегипетский символ силы и благоденствия. Внутри дома имеется 25 спален и пять гостиных. Интересно, что Наоми не сама выбирала этот дом для себя. Необычный особняк в качестве подарка возлюбленной преподнес российский бизнесмен Владислав Доронин в 2011 году.

4. Мельница Роберта Дауни-младшего

Поместье Edward DeRose Windmill Cottage можно по праву считать культовым домом. Его история началась еще до непосредственного появления. Так, в 19 веке в Ист-Хемптоне сгорела мельница, служившая людям верой и правдой со времен основания города. Один богатый горожанин был так опечален этим происшествием, что попросил спроектировать ему дом, похожий на мельницу. Его возвели в 1885 году на Мэйн-стрит. Сегодня это роскошный особняк с 7 спальнями, 6 полными ванными комнатами и 5 отдельными туалетами. Кроме того, у дома разбит шикарный дизайнерский сад с теннисным кортом и бассейном.

5. Замок Николаса Кейджа

Николас Кейдж является страстным коллекционером старинных зданий, поэтому он владеет не одним замком, а целым рядом древних дворцов и зданий, стилизованных под старину. Так, замок под названием Мидфорд актер приобрел за 5 миллионов английских фунтов стерлингов в 2007 году. Его окружают 35 акров парковых насаждений и 12 акров леса.

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