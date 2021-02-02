Где живут Леди Гага, Ким Кардашьян и Кэти Перри: самые красивые дома звезд

Звезды могут экономить на одежде, но на собственных домах – никогда. Большую часть своих многомиллионных гонораров они выделяют на покупку недвижимости и дизайнерских ремонтов.

При этом, многие селебрити владеют сразу несколькими имениями в Лос-Анджелесе и ранчо в провинции. Порой каждому из нас хочется заглянуть за кулисы жизни всемирно известных людей и подсмотреть, как и где они живут. OBOZREVATEL узнал, в каких домах обитают Леди Гага, Ким Кардашьян с мужем Канье Уэстом и Кэти Перри с Орландо Блумом, а также другие мировые знаменитости.

Эпатажная певица владеет роскошной недвижимостью в Калифорнии. Особняк в средиземноморском стиле располагается на участке размером в 2,5 гектара прямо у пляжа Зума в Малибу. Внутри дома находится пять спален и двенадцать ванных комнат.

Также певица не отказала себе в роскоши иметь собственный тренажерный зал, боулинг и кинотеатр. Под домом есть винный погреб, рассчитанный на 800 бутылок. На территории находятся конюшни, бассейн с морской водой и гостевой домик.

Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри ранее выставил свое поместье "Pier House" в Малибу на продажу за 12,5 миллионов долларов. Как и у Леди Гаги, участок занимает 2,5 гектара. В доме есть четыре спальни, пять ванных комнат и более 500 квадратных метров жилого пространства. Открытая гостиная с панорамными окнами выходит к бассейну и пляжу. Также в доме Перри есть кинотеатр, отдельная игровая комната и несколько каминов.

Известно, что Бритни Спирс долгое время жила в невероятно большом и красивейшем месте – Chateau Suenos (Доме Грез). Особняк находится в юго-западной части долины Сан-Фернандо, а территория поместья составляет свыше 900 квадратных метров. В доме семь спален, столько же ванных комнат и каждая из них имеет отдельный выход в спальню, библиотека, домашний кинотеатр и бар.

На территории особняка находится фонтан, бассейн, огромный гараж и отдельный домик для гостей.

Звездная пара Канье Уэст и Ким Кардашьян живут в одном из самых дорогих городов США – Хидден-Хилс в Калифорнии. Их особняк по площади составляет почти 1500 квадратных метров, а его стоимость – 20 млн долларов. В поместье находится восемь спален, десять ванных комнат, два отдельных бассейна, несколько спа, восемь каминов. На участке имеется даже собственный виноградник.

После рождения дочери знаменитости переехали в роскошнейший особняк в одном из самых престижных районов Калифорнии – Монтесито. Их дом с видом на Тихий океан стоит приблизительно 14,2 миллиона долларов. На участке в 17 гектаров находятся бассейны с фонтаном, сад и терраса с панорамным видом на океан.

OBOZREVATEL ранее сообщал, где живут Лукашенко, Байден и Макрон. В сеть попали снимки особняков мировых политиков. Так, президент Америки в последние годы жил в арендованном доме в григорианском стиле в Маклине. Ангела Меркель проживает в квартире, адрес которой может найти каждый.