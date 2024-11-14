Стало известно, как Сергей Бабкин пытается пробиться на украинскую сцену после громких скандалов: у него хитрая позиция

Певец Сергей Бабкин, который сейчас находится в Германии, во время полномасштабной войны направил свое творчество на украинскую аудиторию, хотя раньше толеровал русский язык и контент. По словам Алексея Бондаренко, главного редактора издания о новой украинской культуре LiRoom, артист пытается схитрить, чтобы избежать отмены (кенселинга) в обществе и без значительных потерь вернуться на родную культурную сцену.

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В последнее время певец сосредоточился на сольном творчестве на украинском языке, однако на русском он говорит только в одном случае – как член группы 5'nizza. Этот инсайд в подкасте "СучЦукрМуз" раскрыл Бондаренко, которому команда Сергея Бабкина посылает пресс-релизы.

"У него позиция, что он сольно на украинском поет все. Он на русском поет только в 5'nizza. По-моему, это очень хитрая позиция, которая не соответствует действительности. С другой стороны, он хочет деньги зарабатывать, а 5'nizza приносит больше денег, чем группа "Сергей Бабкин", – признался главный редактор.

По словам Алексея Бондаренко, певец планирует вернуться в Украину. Он считает, что аудитория артиста не будет его кенселить, но популярности, как у "Океана Эльзы" или Оли Поляковой, ему не достичь.

"Бабкину будет тяжело, но он вернется. Я думаю, что он очень хочет, – отмечает Бондаренко. – Я думаю, что его даже примут, но популярности уровня Дворца спорта (ему не достичь. – Ред.). Он замахивался когда-то на Дворец спорта с "Музосферой". Но популярности того уровня, что у него была, уже не будет никогда."

Напомним, Сергея Бабкина обвиняли в толерантности к русскому языку, манипуляциях военными и оправданиях за собственные скандалы. Украинцев также возмущал плагиат в провокационной песне "Зрада", в которой он гиперболизировано высмеивает украинцев за споры. Она оказалась очень похожа на работу поэта-сатирика Юрия Космины под названием "Пісня про інформаційний простір". Этот трек называли "дешевым ватным плагиатом".

В частности, Сергей Бабкин после полномасштабного вторжения РФ в Украину уехал с семьей в Германию и объяснил, что не видит смысла возвращаться домой. Позже певца упрекнули в том, что он поступает, как танцовщик Влад Яма, который сейчас находится в Майами.

Артист заявлял хейтерам, что отправляет ВСУ больше денег, чем они, а также пожаловался, что другие его песни обсуждают не так упорно, как скандальную "Зраду".

OBOZ.UA также писал, что Бабкина разоблачили на сотрудничестве с российским промоутером для организации концертов за рубежом. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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