Спутнице экс-замминистра образования, которая спровоцировала скандал 'голым платьем', сделали предложение: как сейчас живет Кристина Тышкун

Эффектной брюнетке Кристине Тишкун, которая в 2021 году засветилась на фото рядом с экс-заместителем министра образования и науки Украины Игорем Гарбаруком и мэром Львова Андреем Садовым, сделали предложение. Девушка своего избранника не разглашает, но регулярно публикует фотографии подарков любимого.

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Очень часто ими становятся цветы. А вот последним презентом было кольцо, с которым ей сделали предложение. Фотографии с помолвки она опубликовала в Instagram.

"Когда любить до безумия стало смыслом жизни", – подписала Тишкун снимки и добавила красное сердечко в конце.

Как мы отмечали, жениха она не рассекретила, однако в кадр попали его руки, когда он надевал кольцо. На фото видно, что Кристина Тишкун готовилась к возможному предложению, ведь имела свежезделанный красный маникюр.

На помолвку ей подарили еще один букет цветов – розовые пионы.

Образ брюнетка выбрала лаконичный: черное кокетливое платье с белыми вставками и та самая шубка, в которой она приходила на встречу с Андреем Садовым.

Напомним, в 2021 году она произвела фурор из-за откровенного образа на официальном мероприятии во львовской мэрии. Девушка появилась в черном платье и с откровенным вырезом в зоне декольте. Как выяснилось тогда, это помощница экс-замминистра образования и науки Украины Игоря Гарбарука 29-летняя юрист.

Известно, что Кристина Тишкун также является владелицей компании "БК Забудова". В своем Facebook она отмечала, что получила степень магистра права во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. В настоящее время проживает в Киеве.

После того о девушке снова вспомнили во время скандала с коррупционным делом львовян Гринкевичей. Медиа выяснили, что с экс-замминистра образования в свое время фотографировалась именно избранница младшего предпринимателя Романа, который впоследствии крутил роман с "художницей смыслов" Соней Морозюк.

Сейчас в профиле Тишкун можно найти гламурные фото из Мальдив, острова Миконос, спа-отелей и других элитных мест. Есть также кадр у Донецкой стелы в военной форме, однако большинство указанных геолокаций сосредоточены в Киеве. Тишкун не переехала за границу, а только отдыхает там.

К слову, в сети до сих пор сохранились мемы с участием эффектной брюнетки.

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