Увеличила губы и грудь, имела роман с Гринкевичем. Где сейчас брюнетка в 'голом платье' Кристина Тишкун, из-за которой уволился замминистра образования

Жизнь эффектной брюнетки Кристины Тишкун, которая в 2021 году засветилась на фото рядом с экс-заместителем министра образования и науки Украины Игорем Гарбаруком и мэром Львова Андреем Садовым, живет свою лучшую жизнь. С тех пор, как ее персона стала обсуждаемой, украинка ограничила публичные выходы в свет и даже закрыла страницу.

Однако это не помогло. О Тишкун вспомнили снова, когда на слуху было коррупционное дело львовян Гринкевичей. СМИ выяснили, что с экс-замминистра образования в свое время фотографировалась именно избранница младшего предпринимателя, который впоследствии крутил роман с Соней Морозюк. OBOZ.UA расскажет об изменениях в жизни Тишкун.

Кристина на момент скандала в 2021 году была 27-летним юристом и владелицей компании "БК Забудова". Она получила степень магистра права во Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

Украинцев девушка убеждала, что никогда не была помощницей Гарбарука, а на встречу с Садовым пришла только потому, что восхищалась им. Замминистра уволили через несколько дней после шума в сети, а его спутница, продав скандальное платье, ушла в тень.

Однако жизнь ее не стала хуже. В профиле Тишкун можно найти гламурные фото из Мальдив, острова Миконос, спа-отелей и других элитных мест. Имеет место также кадр у Донецкой стелы в военной форме.

С тех пор как формы юристки увидела вся Украина, они изменились. В сети допустили, что девушка делала пластику груди, а также увеличила губы. Всем этим звезда соцсетей охотно делится в блоге, выбирая открытые платья, костюмы и майки.

Тишкун не переехала за границу, а только отдыхает там, судя по тому, что на ее странице есть немало постов с украинской геолокацией.

К слову, в сети до сих пор сохранились мемы с участием эффектной брюнетки.

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