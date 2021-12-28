Замминистра образования Гарбарук уволен после скандала с эффектной спутницей

Кабинет министров уволил заместителя главы Министерства образования и науки Украины Игоря Гарбарука. Это произошло после того, как он засветился на эффектном фото со своей помощницей Кристиной Тишкун.

Соответствующее заявление на увольнение чиновник написал по собственному желанию. О решении правительства сообщила народный депутат от партии "Слуга народа" Юлия Гришина в Telegram.

Напомним: несколько дней назад в соцсетях начали активно обсуждать таинственную брюнетку, которую заметили на фото рядом с заместителем министра образования и науки Игорем Гарбаруком и мэром Львова Андреем Садовым. Она появилась на официальной встрече в черном платье с наполовину обнаженной грудью без бюстгальтера.

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Ею оказалась 27-летняя юрист Кристина Тишкун, представившаяся помощницей Гарбарука. Женщина сама выложила упомянутое фото в своем Instagram-аккаунте, однако после волны критики по поводу ее образа закрыла к нему доступ.

Казусный образ чиновника в условиях официального мероприятия вызвал шквал иронических мемов и фотожаб, размещенных в социальных сетях.

Игорь Гарбарук после скандала ответил критикам своего выбора помощницы стихом Редьярда Киплинга. Его в переводе Евгения Сверстюка он опубликовал в Facebook, но уже через несколько часов удалил этот пост со своей страницы.

Кто такой Игорь Гарбарук

Родился в 1969 году в г. Ривне. В 1994 окончил Харьковский государственный институт искусств имени Котляревского, а в 2003 – Львовский региональный институт государственного управления Украинской академии государственного управления при президенте Украины, по специальности "Управление проектами".

На протяжении 1994-2001 годов работал в областной филармонии Ривне, далее до 2011-го занимал руководящие должности в национальных мультибрендовых производственно-торговых холдингах в г. Киев.

В течение 2011-2013 годов – директор департамента развития торговли Министерства экономического развития и торговли Украины. Спустя год был директором управляющей компании Petroholding Invest. В 2015-м стал советником министра экологии и природных ресурсов.

С сентября 2015-го – по июль 2020 года работал преподавателем кафедры торгового предпринимательства и логистики Киевского национального торгово-экономического университета. В 2016-2018 гг. – заместитель директора по научно-педагогической работе Института высшей квалификации КНТЭУ. А по июль 2020 года – заместитель директора Центра бизнес-тренинга КНТЭУ.

Имеет несколько наград: нагрудный знак Министерства финансов Украины "Почетное отличие Министерства финансов Украины" (2010 г.) и почетный нагрудный знак Министерства экономики Украины "За добросовестный труд" (2011 г.). 15 июля 2020 года Гарбарука назначили на должность заместителя министра образования и науки Украины.

Что известно об эффектной помощнице Гарбарука

Кристина Тишкун является юристом и владелицей компании "БК Забудова", которая занимается покупкой и продажей недвижимости. Родилась 30 августа 1994 года во Львове. В своем Facebook она отметила, что получила степень магистра права во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. В настоящее время проживает в Киеве. Кроме того, Тишкун работает ассистентом адвоката в адвокатском бюро Advisers.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабмин уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили – за инцидент с правоохранителями на блокпосту в Донецкой области. Впоследствии в биографии чиновника нашли несколько не менее скандальных фактов.