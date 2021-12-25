Эффектная спутница заместителя министра образования произвела фурор во Львове: что известно о девушке

В соцсетях активно обсуждается таинственная брюнетка, которую заметили на фото рядом с заместителем министра образования и науки Украины Игорем Гарбаруком и мэром Львова Андреем Садовым. Она появилась на официальной встрече в черном платье с наполовину обнаженной грудью без бюстгальтера.

Снимок впервые опубликовали в Facebook "Ху**вый Львов". Женщина стала звездой соцсетей за один вечер. Как выяснилось, это помощница Грабарука 27-летняя юрист Кристина Тишкун. Она сама выложила фотографию в своем Instagram-аккаунте, однако после волны критики по поводу ее образа на официальной встрече закрыла к нему доступ.

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Кроме того, внимание пользователей сети привлек и крестик на шее женщины. В частности, шеф-редактор портала "Образовательная политика" Виктор Громовой в своем Facebook иронически отметил, что единственная проблема образования и энергоэффективности, которую сегодня обсуждают во Львове, – "кто эта дама с крестиком и почему эти ребята имеют такие кислые писки".

"Крестик на шее главное!" – написали пользователи.

Относительно остального образа спутницы Гарбарука пользователи также соревновались в остроумиях.

"Здесь возникает только один вопрос: "А что, так можно было?" Креативная девушка", "Ужас и только!", "Но благородно все... с крестиком", "Справедливости ради надо сказать, что они сделали наш вечер. Весело", "Хохотали всем домом! Позор", – писали они.

Известно, что Кристина Тишкун является юристом и владелицей компании "БК Забудова". Родилась 30 августа 1994 во Львове. В своем Facebook она отметила, что получила степень магистра права во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. В настоящее время проживает в Киеве. Также Тишкун работает ассистентом адвоката в адвокатском бюро Advisers.

Отметим, как сообщается на сайте Львовского горсовета, Грабарук 24 декабря с официальным визитом посетил город и пообщался с мэром по достижениям в сфере образования и науки. Чиновники обсудили новые проекты и мероприятия по энергоэффективности.

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