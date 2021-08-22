Зеленский сделал 'национальными легендами' Ротару, Блохина и Потапову: полный список

Семь украинцев получили новую государственную награду "Национальная легенда Украины". Лауреатов лично оглашал президент Владимир Зеленский.

Торжественное мероприятие состоялось в воскресенье, 22 августа. Трансляция велась на Facebook-странице Офиса президента.

Лауреатами стали семь человек, которые получили награду за достижения в различных областях искусства и спорта. Так, "Национальной легендой украинской поэзии" стал Юрий Рыбчинский, украинской живописи – Иван Марчук, футбола – Олег Блохин, хореографии – Мирослав Вантух, балета – Елена Потапова и музыки – София Ротару.

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Композитор Мирослав Скорик был посмертно удостоен награды "Национальная легенда Украины". Награду лично из рук президента получила жена композитора. Скорик умер на 82-году жизни 1 июня 2020 года.

В указе президента №374 говорится, что награду вручили за "выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины и укреплении ее государственности, весомый вклад в развитие национального искусства, спорта, многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность".

Напомним, что указом от 16 августа Зеленский утвердил награду "Нациoнальная легендa Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский шоумен и продюсер Игорь Кондратюк признался, что против выступления Софии Ротару на концерте ко Дню Независимости в Киеве. Он отметил, что артистка недавно выступала на российском фестивале "Новая волна" в Сочи.