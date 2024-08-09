Скандальная певица Луна выпустила альбом с российскими песнями и назвала себя 'смелой': украинцы не оценили

Певица Луна (Кристина Герасимова), которая также является бывшей женой продюсера-предателя Юрия Бардаша, как она считает, проявила смелость, выпустив альбом с русскоязычными песнями. Артистка записала больше 10 треков на языке страны-агрессора и выпила за это.

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По крайней мере, такое заявление она сделала в своем Instagram. Других причастных к работе певица решила не называть.

"Песня хорошая получилась. Автора фото и обложки отметить не могу, времена сейчас такие. А за свою смелость опустошаю третью комбучу", – выдала опальная звезда, после чего анонсировала свой осенний тур по миру.

В анонсах этих концертов Луна описывает себя как украинскую певицу, чье творчество – "современный взгляд на украинскую популярную музыку".

Артистка, которая на третий год полномасштабной войны продолжает продвигать в массы русский язык, за границей строит образ современной украинской звезды. С этим многие украинцы не согласились.

"Какое досадное самоубийство", "Вы сознательно выбрали писать на русском после 2 лет большой войны", "Делать альбом на русском сейчас – полный кринж", "Спасибо за развитие русской культуры, ваш вклад в русский империализм неоценим", "Стыд", "Это полное разочарование", "Большинство положительных комментариев пишут россияне или белорусы", "Хороший тест на конечного потребителя! Сразу подтянулась вся российская аудитория", – написали украинцы.

Примечательно, что они и раньше убеждали артистку отказаться от идеи писать песни на русском языке. Однако ни один из аргументов о нецелесообразности продвижения русского языка, очевидно, не убедил Луну. Певица заявляла, что "так чувствует".

Напомним, это не первый скандальный эпизод в биографии Луны во время полномасштабной войны. В прошлом году на своем большом концерте в Stereo Plaza в Киеве она исполнила русскоязычный трек. Однако причиной недовольства украинцев стал не столько язык врага, сколько сама песня. Это композиция "Пальмира" из альбома "Транс" 2019 года, и ее называют "неофициальным гимном" ЧВК "Вагнер". Все подробности – в материале.

Как писал OBOZ.UA, Юрий Бардаш назвал Луну "нацисткой" из-за его проукраинской позиции. Продюсер обвинил бывшую жену в том, что она учит патриотизму их 11-летнего сына. Что ответила украинка – читайте здесь.

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