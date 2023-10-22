Экс-жена опального Юрия Бардаша ЛУНА спела в Киеве русскоязычный трек, который называют гимном ЧВК 'Вагнер'

Популярная украинская певица ЛУНА (Кристина Герасимова – настоящее имя), которая также является бывшей женой опального продюсера-предателя, фаната Путина Юрия Бардаша, попала в скандал из-за исполнения русскоязычного трека на своем большом концерте в Stereo Plaza в Киеве 21 октября. Однако причиной недовольства украинцев стал не столько язык врага, сколько сама песня. Это композиция "Пальмира" из альбома "Транс" 2019 года, и ее называют "неофициальным гимном" ЧВК "Вагнер".

Трек рассказывает историю девушки, которая ждет любимого с войны, а именно из города Пальмира в Сирии. Впрочем, ЛУНА несколько изменила текст в попытке его "украинизировать". На это обратили внимание журналисты "МУЗВАР".

На платформе отмечают, что после выхода сингла его сразу окрестили "песней, посвященной памяти живых и погибших сотрудников частных военных кампаний". В частности, наемники из ЧВК "Вагнер" сделали "Пальмиру" своим неофициальным гимном. Об этом свидетельствуют многочисленные публикации в соцсетях.

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В треке поется: "Ты уходишь на Восток, в золото Пальмиры". Однако ЛУНА решила актуализировать текст под реалии настоящего и выдала: "Ты уходишь на Восток, в золото Донбасса".

Пользователей сети возмущает, что певица не просто продолжает петь российские треки на своих концертах, а еще и исполняет песню с таким прошлым, переделывая ее якобы под "патриотическую". А чтобы ни у кого не возникло сомнений, еще и взяла в руки сине-желтый флаг.

Напомним, что на пятый месяц полномасштабной войны Юрий Бардаш оскандалился сравнением украинской освободительной войны с нацистскими идеями Германии во время Второй мировой войны. Высказывания путиниста вызвали резонанс среди украинцев, а также частично испортили жизнь его любимой, которая сразу открестилась от заявлений мужа, а вскоре даже намекнула на развод с ним.

Однако это пропагандиста не остановило, поэтому уже на следующий день в прямом эфире Бардаш выдал новую порцию бреда о победе "великой и могучей" России.

Как писал OBOZ.UA, Бардаш назвал Луну "нацисткой" из-за его проукраинской позиции. Продюсер обвинил бывшую жену в том, что она учит патриотизму их 11-летнего сына. Тем временем мальчик еще в июле прошлого года на благотворительном концерте мамы зачитал строчки стихотворения украинского поэта Николая Верещака "Моя Украина".

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