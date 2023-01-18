''Мне много пишут об этом существе'': Луна отреагировала на оскорбления из уст бывшего мужа и предателя Украины Бардаша

Первая жена украинского продюсера Юрия Бардаша – певица Луна – отреагировала на его скандальное интервью, в котором предатель Украины назвал бывшую избранницу "нацисткой", а их 11-летнего сына "ничего не понимающим малолеткой". Исполнительница заверила, что ей безразличны слова экс-мужа, а такой пиар нравится даже больше, чем ложные обвинения в пророссийской позиции.

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С просьбой прокомментировать скандал к звезде обратились подписчики. Луна опубликовала скриншот одного из таких диалогов в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Бывшего мужа певица назвала "существом" и вспомнила об их сыне Георгии.

"Многие пишут мне по поводу этого существа. Вот добавила скрин, чтобы вы не беспокоились о нашем с сыном отношения к этому явлению. Говорят, что оно называет меня "украинской нацисткой". Я плюсую эту идею, такой хайп мне больше нравится, чем ложные обвинения в пророссийской позиции", – говорится в комментарии.

Своей подписчице, которая выразила соболезнования, Луна написала, что им с сыном только лучше, когда предатель Украины находится на расстоянии. "Сочувствовать надо бы, если бы оно осталось в Украине. А так, мы только рады, что оно далеко и не беспокоит Жорика", – добавила украинка.

Напомним: на днях Бардаш в России дал интервью пропагандистке Лилии Абрамовой, где грубо высказался в сторону родных из-за проукраинской позиции.

На пятый месяц войны Бардаш оскандалился сравнением украинской освободительной войны с нацистскими идеями Германии во время Второй мировой войны. Впоследствии он выдал новую порцию бреду о победе "большой и мощной" России.

Ранее OBOZREVATEL писал, что сотрудничество с наставником Бардашем разорвал известный украинский певец Антон Вельбой (Wellboy).

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