Бывшая жена предателя Бардаша резко сменила риторику по поводу языка и заявила, что будет писать песни на русском

Популярная украинская певица Луна, которая также является бывшей женой опального продюсера-предателя, фаната России Юрия Бардаша, спустя почти два года полномасштабной войны неожиданно изменила риторику по языковому вопросу. Как и большинство сознательных медийных персон, исполнительница перешла на украинский после 24 февраля 2022-го, однако уже 4 января заявила, что продолжит писать песни и разговаривать на русском, потому что она так "чувствует".

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Конечно, это вызвало возмущение сознательной части фанатов Луны из Украины. Впрочем, во избежание хейта певица решила на время исчезнуть из соцсетей, взяв так называемую паузу на реальную жизнь. Об этом она сообщила в InstaStories.

Интересно, что еще утром 4 января Кристина Герасимова (настоящее имя певицы) выходила к подписчикам в своем блоге и разговаривала на родном языке. Подписи также оставляла на украинском. Как вдруг она разместила несколько русскоязычных сториз подряд, в которых выдала, что ей, видите ли, "комфортнее на русском".

Артистка заявила, что в дальнейшем ее творчество будет русскоязычным, оправдав это стандартными нарративами о "запрете, который побуждает еще больше действовать против правил". Кроме того, певица намекнула, что ее коллеги перешли на украинский исключительно для того, чтобы понравиться или попасть в тренды.

Так, на русском языке Луна написала: "Продолжаю писать лирику и песни на русском языке. Знаете, для таких людей, как я, мнимый запрет вызывает еще большее желание остаться честным с собой и со своим искусством! Я так вижу, так чувствую. Пытаюсь как могу ощутить язык и найти в нем свое место, но никогда не захочу и не смогу запретить себе творить так, как я вижу... Потому что я пишу песни не для признания или одобрения кем-либо... Я пишу песни, чтобы освободить свою душу. Таких артистов на рынке мало, многие хотят понравиться, попасть в тренд, в новостной дайджест или избежать хейта".

Более того, Луна заявила, что такое озарение к ней пришло во время беременности вторым ребенком.

"Удивительно. Но именно беременность помогла мне услышать себя. А значит, моя интуиция снова меня не подвела и я все правильно придумала, как всегда. Хотя люди разное говорили также, как всегда... Все, иду на паузу в реальную жизнь" , – добавила Луна.

Напомним, это не первый скандальный эпизод в биографии Луны во время полномасштабной войны. 21 октября на своем большом концерте в Stereo Plaza в Киеве она исполнила русскоязычный трек. Однако причиной недовольства украинцев стал не столько язык врага, сколько сама песня. Это композиция "Пальмира" из альбома "Транс" 2019 года, и ее называют "неофициальным гимном" ЧВК "Вагнер". Все подробности – в материале.

Как писал OBOZ.UA, Юрий Бардаш назвал Луну "нацисткой" из-за ее проукраинской позиции. Продюсер обвинил бывшую жену в том, что она учит патриотизму их 11-летнего сына. Тем временем мальчик еще в июле прошлого года на благотворительном концерте мамы зачитал строчки стихотворения украинского поэта Николая Верещака "Моя Украина".

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