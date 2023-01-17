Предатель Бардаш назвал бывшую жену Луну ''нацисткой'': наш сын похабно рисует Путина

Скандальный украинский продюсер Юрий Бардаш, который на пятый месяц полномасштабного вторжения предал Украину, расхвалил диктатора Путина и сбежал в РФ, в очередной раз выдал порцию бреда. Вместо того чтобы исчезнуть с инфопространства после позорного побега, предатель дал интервью, где унизил своих родных за проукраинскую позицию.

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На этот раз лживые и оскорбительные слова Бардаша адресовались его бывшей супруге-певице Луне и 11-летнему сыну Георгию. Жаловаться на судьбу продюсер пришел к пропагандистке Лилии Абрамовой, известной в YouTube как Татарка (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Бардаш, который и раньше не славился достоинством и принципиальностью, заявил, что 6 лет жил в браке с Луной без любви. К тому же он цинично манипулировал их общим сыном, чтобы заставить бывшую покинуть Украину.

"У меня был первый брак в полной нелюбви, поэтому мое сердце стрессоустойчиво. Мы не общаемся вообще. Я пишу: "Валите оттуда. Это на тебе стрессы ребенка. На твоей упоротой патриотичности украинской". Я помню, как она: "Я славянская принцесса". Ну так и где ты славянская принцесса, если ты – украинская нацистка", – сказал предатель Украины.

Продюсер обвинил бывшую жену в том, что она учит патриотизму своего 11-летнего сына.

"Сын – малолетка, который ничего не понимает, но уже он рисует похабно Путина", – пожаловался Бардаш.

Напомним, что на пятый месяц войны Бардаш оскандалился сравнением украинской освободительной войны с нацистскими идеями Германии во время Второй мировой войны. Высказывания путиниста вызвали резонанс среди украинцев, а также частично испортили жизнь его любимой, которая сразу открестилась от заявлений мужа, а вскоре даже намекнула на развод с ним.

Однако это пропагандиста не остановило, поэтому уже на следующий день в прямом эфире Бардаш выдал новую порцию бреда о победе "большой и могущественной" России.

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