Скандальная блогер Алхим сняла циничное видео на фоне погибших героев под российский трек

Известная украинская блогер Анна Алхим, которая продолжает "принципиально" разговаривать на русском языке и слушать российскую музыку, в который раз пробила дно своей циничной выходкой. Она записала видео под российский трек на аллее погибших Героев в Хмельницком. На фоне портретов воинов, которые отдали свою жизнь за защиту Украины, инфлюэнсерша хохотала и кружила под снегом, а затем наложила на эти кадры российскую песню исполнительницы из страны-террористки.

Видео дня

Соответствующее видео знаменитость разместила на личной странице в Instagram. Конечно, в сети оно спровоцировало волну хейта в адрес Алхим.

Впрочем, звезда соцсетей на замечания возмущенных украинцев отвечает в своей привычной пренебрежительной манере, отмечая, что она "вправе" слушать, что хочет, а язык вообще "не имеет никакого значения".

А вот относительно портретов погибших защитников Украины, на фоне которых блогер решила покружить с улыбкой на лице, она выдала следующее: "Это видео не о погибших. Я не смотрела во все стороны, когда его снимала, я впервые здесь. Вы, конечно, можете думать, как вам позволяет ваше мышление".

Украинцы в комментариях под видео продолжили выражать свое возмущение и писать о том, что Алхим нашла "не лучшее место, чтобы покрасоваться", а ее действия оскорбляют семьи павших героев и память о них. Блогер же не видит в своем поступке ничего плохого. "И как это я их оскорбила?" – искренне не понимает Алхим или только делает вид, что не понимает.

Уже традиционно на защиту блогера стали некоторые такие же бессознательные ее подписчики. Один из таких предположил, что песня на фоне может быть русскоязычной, но исполнитель, например, украинским, а потому в поступке Алхим якобы нет ничего плохого. Впрочем, комментатор явно не пользовался Google, прежде чем оставлять этот комментарий. Так, скандальная звезда использовала трек "Юность" певицы Макфы. Это томбовский проект электронной музыки в жанре русского фолка. Сейчас Макфа спокойно себе выступает в Москве и никак не комментирует войну в Украине в своих соцсетях.

Напомним, недавно Алхим открыла свое якобы благотворительное новогоднее мероприятие под названием "Корпоратив с Анной Алхим" песней предательницы Украины Анны Asti. Певица родом из Черкасс, которая встретила полномасштабное вторжение на родине, но в конце концов вернулась в Москву зарабатывать кровавые рубли, недавно получила гражданство РФ. Впрочем, похоже, Алхим это не волнует.

Также добавим, что Алхим обозвала жителей западных областей Украины "продажными петухами", а впоследствии устроила скандал из-за государственного языка. Она назвала украиноязычных людей "нацистами" и заявила, что на украинском говорят только во Львове и Ивано-Франковске.

Ранее OBOZ.UA писал, что Алхим снова попала в скандал из-за музыки, которую слушает и популяризирует среди подписчиков. На этот раз фанатам инфлюэнсерши не понравился трек с элементами легендарного "Щедрика" Николая Леонтовича и русскоязычным рэпом. Подробности – в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!