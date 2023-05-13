Сердючка с мамой в антивоенных футболках и TVORCHI устроили импровизированный концерт за кулисами Евровидения-2023. Видео

В субботу, 13 мая, в Ливерпуле стартует грандиозный финал Евровидения-2023, в котором за хрустальный микрофон для Украины будет бороться дуэт TVORCHI. Также в шоу выступит ряд известных украинских артистов, среди которых и легендарная Верка Сердючка – одна из главных звезд конкурса за всю его историю. Перед началом финала украинцы уже успели зарядить публику позитивом за кулисами.

Видео дня

Так, Сердючка и ее сценическая мама, роль которой выполняет Инна Билоконь, вместе с TVORCHI устроили импровизированный концерт, спев конкурсный трек дуэта Heart of Steel. Соответствующее видео появилось на странице коллектива в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На видео Джеффри Кенни, вокалист TVORCHI, исполнял припев конкурсной песни. Микрофоном ему послужила желтая дудка, которую он, очевидно, одолжил у Сердючки. Тем временем сама Верка и ее мама взяли на себя танцевальное сопровождение. К их "шоу-балету" присоединился и Андрей Гуцуляк.

"Давайте откровенно, все мы понимаем, кто главная звезда Евровидения", – подписали ролик представители дуэта.

Однако внимание публики привлек не только импровизированный концерт украинцев, а футболки, в которых появилась Верка Сердючка и ее мама. Как известно, Евровидение придерживается позиции, что они аполитичны, однако исполнительница хита Dancing Lasha Tumbai (который теперь звучит как Dancing Russia Goodbye) не побоялась надеть антивоенные наряды.

Так, Сердючка с мамой появилась на площадке конкурса в своих уже знаменитых черных футболках с надписью F*ck the war" ("На*ер войну").

Отметим, OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию финала Евровидения-2023. Все ключевые события эфира – в нашем материале.

Мы также знакомили читателей с интересными фактами о Евровидении. Среди них:

– 19-летний представитель Румынии Theodor Andrei во время второго полуфинала закончил выступление антивоенным призывом.

– Евровидение нередко сталкивается со скандалами из-за плагиата. Кого обвиняли в "заимствовании" чужой композиции, читайте здесь.

– Какими были выступления самого молодого и самого старшего участников Евровидения и какие места они заняли.

– Кто чаще всего выигрывал Евровидение за всю историю его проведения и сколько раз побеждала Украина.

– Кто из украинцев представлял другие страны на песенном конкурсе и каких успехов добились.

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