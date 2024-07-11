Алек Болдуин с каменным лицом отреагировал на видеодоказательство смерти Галины Хатчинс, которую 'случайно' убил во время съемок 'Иржи': жена пыталась поддержать

Во время судебного заседания против актера Алека Болдуина по убийству украинской оператора Галины Хатчинс на съемках фильма "Иржа" ему показали видео с попытками медиков спасти женщину. Во время просмотра на лице мужчины не шевельнулась ни одна мышца – он сидел с каменным лицом в течение почти всего времени трансляции.

Видео дня

После того, как Алек Болдуин выстрелил в Галину Хатчинс, она еще была в сознании. Как пишет New York Post, на видео слышно, как ей говорила работница спасательной службы: "Галина, глубоко дыши, глубоко дыши". На заднем плане стонал от боли мужчина, который, вероятно, был режиссером Джоэлом Соузом, который на момент выстрела стоял позади и также получил ранения.

Сотрудники службы экстренной помощи прибыли на ранчо, где проходили съемки, почти сразу после того, как получили информацию об инциденте. Видео, транслируемое в зале суда, было снято нагрудной камерой офицера полиции Санта-Фе, штат Нью-Мексико, США, Николаса Лефлера.

Во время просмотра Болдуин сидел с каменным лицом, периодически делая заметки, но внезапно положил руку на свой лоб и слегка склонил голову. Во время всего заседания жена Хиллари Томас пыталась поддержать мужа: когда можно было – говорила с ним и гладила по лицу.

С собой в качестве поддержки актер на судебное заседание взял также брата Стивена и сестру Элизабет Кейхлер, но они почти никакой роли не сыграли. Однако именно жена пообещала быть с Болдуином на всех заседаниях и искренне верит, что его признают невиновным в "непреднамеренном" убийстве.

"Алек хочет, чтобы она была там. Она его невероятно поддерживает и будет на суде каждый день. Это стресс для них обоих. Это не то, как они хотят провести лето. Они не могут дождаться, когда это закончится. Хилари верит, что Алек будет признан невиновным", – сообщил People анонимный источник.

Алек Болдуин женат на Хиллари Томас еще с 2012 года. В браке они воспитывают 8 детей: 7 – общих и 1 – от бывшей жены актера Ким Бейсингер.

Что известно об инциденте:

Оператора Галину Хатчинс убили на съемках фильма "Иржа" 21 октября 2021 года. Болдуин готовился к сцене, в которой он должен был направить револьвер на камеру и выстрелить, но оружие оказалось заряженным и пуля попала в украинку. Хатчинс умерла, получив сквозное ранение в грудь. В частности, пуля зацепила и стоявшего сзади режиссера Джоэла Соуза. Мужчина получил ранения, но остался в живых.

В апреле 2023 года с Алека Болдуина сняли обвинения в непреднамеренном убийстве Галины Хатчинс. Однако тогда сообщали, что их могут выдвинуть снова, если следствие предоставит необходимые доказательства. Эти подтверждения были найдены прокуратурой.

После экспертизы револьвера, из которого он выстрелил, расследование снова возобновилось на основании небрежного использования огнестрельного оружия и неуважения к безопасности других. Оказалось, что револьвер был заряжен, а сам актер заявлял, что не нажимал курок, а просто отвел оружие в сторону. Болдуину грозило до 18 месяцев пребывания за решеткой и этот срок остался неизменным.

Впоследствии 6 марта 2024 года суд присяжных Нью-Мексико признал оружейницу Ханну Гутьеррес Рид виновной в непреднамеренном убийстве украинской оператора Галины Хатчинс. Именно она отвечала за пистолет Алека Болдуина, приведшего к трагедии на съемочной площадке фильма "Иржа". Ее приговорили к 18 месяцам лишения свободы.

Ранее OBOZ.UA писал, что уже по рассекретившим в июне деталям следствия правоохранители начали утверждать, что актер играл с оружием, а его поведение было неуемным. Он стрелял холостым патроном, то есть тем, что нет пули, которая должна была убить человека. Но трагическое событие все же случилось. Из новых деталей вытекло то, что Болдуин якобы попросил самый большой из имеющихся пистолетов. Он использовал револьвер "в качестве указки, руководя членами съемочной группы", не следовал указаниям руководителей проекта, а именно стрелял после того, как ему объявляли "стоп".

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