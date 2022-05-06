Русская актриса Машкова заблокировала дядю из-за войны в Украине и рассказала, как 'просветляет' бабушку от пропаганды

Популярная российская актриса Мария Машкова, получившая известность благодаря сериалу "Не родись красивой", рассказала, как у нее складываются отношения с родственниками из РФ после ее публичного осуждения войны в Украине. Артистка призналась, что ей пришлось заблокировать в телефоне родного дядю, поскольку тот обвинял ее в предательстве и регулярно писал гадости. Верит в кремлевскую пропаганду и бабушка звезды, однако внучка пытается донести до любимого человека правду.

Об этом Машкова поговорила с журналистом Юрием Дудем в интервью для его YouTube-канала. Она отметила, что мама и еще один дядя ее поддерживают и также осуждают преступную войну.

Тяжелее всего актрисе было разговаривать о ситуации в мире с бабушкой. Она винит себя за то, что близкий человек поддался пропаганде, поскольку та смотрела федеральные каналы, только чтобы увидеть с экрана внучку.

"Бабушка, которая любит меня больше всех на свете, которая смотрела все эти каналы из-за меня, потому что там меня показывают. И когда я к ней приезжала, у нас была такая игра: я ей говорила: "Ну, давай смотреть твою муть, рассказывай мне, что там происходит". И я лежала с ней смотрела телевизор. Она рассказывала, в какой ситуации сейчас Волочкова, что там у Малахова происходит, какие проблемы у Баскова. Она хохотала всегда, поэтому мне казалось, что она все понимает, будучи педагогом истории, этики и эстетики. Я думала, она прекрасно понимает, что это муть. Оказалось, она не понимает. Она целиком и полностью верит", – вспомнила знаменитость.

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Машкова была шокирована, когда любимая бабушка посчитала ее иностранным агентом. Однако актриса не стала осуждать родственницу, а решила с ней во всем разобраться.

"Ей сложно приходится, потому что она меня знает. Она знает, как я живу, но при всем при этом в какой-то момент она мне стала отвечать на английском, типа пыталась намекнуть, что я иностранный агент. Я сказала: "Так, бабулечка, давай три шага назад, давай обсудим, что ты хочешь мне сказать"... С бабушкой сложно. Она от сибирской родни вот это слышит, но у нее есть посерединке моя мама и младший сын Денис, которого я обожаю, он все понимает и очень поддерживает меня. Поэтому бабушка "между" находится", – прокомментировала Мария.

С другой стороны – старший сын бабушки, а по совместительству родной дядя актрисы. Когда Машкова выступила на американском телеканале с антивоенной позицией, тот "атаковал" племянницу в сети угрозами и оскорблениями.

"У бабушки трое детей. Дядя Валера, прекрасный заслуженный летчик, старший ее сын, находится в Новосибирске. Считает меня предателем. Много всяких гадостей мне написал. Мне пришлось его заблокировать. Я его предупредила, что если он продолжит гадости говорить... Да, мне пришлось заблокировать родного дядю", – призналась кинозвезда.

Актриса не теряет надежды, что бабушка "перейдет на сторону добра" и откроет глаза на правду. Для этого Машкова регулярно отправляла ей интервью с российскими деятелями культуры, которые аргументировано рассказывают, почему выступили против войны и путинского режима. Пока эти попытки не увенчались успехом, но артистка верит в улучшение ситуации.

"Она очень старается. Я ей показываю интервью с ребятами срочниками, но в какой-то момент я поняла, что наверное этого не надо делать. Мой психотерапевт посоветовала мне перестать разубеждать бабушку, потому что если она по-настоящему поймет, что происходит и как нас обманули, она может и не выдержать. Хотя, мне кажется, даже если будет какое-то развенчание, культ личности, послушаем доклад еще разок, бабушка все равно не поверит. В это невозможно поверить. Да и дед с фамилией Шевченко. Видимо, срабатывает защитный рефлекс. Я хотела ее переубедить, я много всего делала. Папу я не хотела переубеждать, а бабушку хотела. Пока не получилось, хотя мне кажется, что она что-то понимает. Возможно, это только моя надежда", – поделилась Машкова.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Машкова призналась, что уволилась со всех российских проектов с началом полномасштабной войны в Украине. Сейчас артистка проживает в США и предполагает, что кремлевские власти могут подать на нее в суд за антивоенные высказывания.