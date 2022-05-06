Популярная российская актриса Мария Машкова, получившая известность благодаря сериалу "Не родись красивой", призналась, что уволилась со всех российских проектов с началом полномасштабной войны в Украине. Сейчас артиста проживает в США и предполагает, что кремлевские власти могут подать на нее в суд за антивоенные высказывания.

Оставаться в стороне и молчать о том, что ее родина напала на соседнее независимое государство Машкова не стала, поскольку убеждена, что пассивность – это прямая дорога в тоталитаризм. Своими мыслями она поделилась с журналистом Юрием Дудем в интервью для его YouTube-канала.

Актриса была уверена, что после ее выступления на американском телеканале CNN, где она откровенно осудила агрессию России и пропагандистскую машину Кремля, ей запретят строить карьеру на родине и не позволят сниматься в уже запущенных кинопроектах. На удивление артистки, этого не произошло. Однако звезда, не долго думая, сама отказалась от работы в стране-агрессоре.

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"Мне позвонили, сказали, что сейчас новое правило на государственных каналах – всех артистов проверяют на позицию. Каждого. "Поэтому мы сейчас отправляем списочек артистов и вернемся к вам с решением". Я подумала, ну это все. А они перезвонили через неделю и сказали: "Нет-нет, пусть Машенька возвращается". Ну а дальше я поняла, что мне придется отказываться. В контрактах есть пункт о форс-мажорных обстоятельствах. Туда входит война. Ну у нас то войны нет, могут докопаться, что это "спецоперация". Посмотрим, что будет. Могут подать на меня в суд", – прокомментировала знаменитость.

Суды Машкову не пугают. У нее нет имущества в России, следовательно у нее ничего не смогут забрать. Однако актриса обеспокоена тем, что происходит с ее соотечественниками, которые не видят правды и пытаются абсурдными аргументами оправдать кровопролитную войну.

"Суть пропаганды – убедить тебя, что ничего не надо делать. А любая пассивность – это все. Русские скатываются в тоталитарный режим. Я не знаю, может скатились уже. Но по горочке точно едут. Даже без картонки под жопой", – убеждена Машкова.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Машкова осудила вторжение России в Украину, несмотря на то что ее знаменитый отец Владимир Машков поддерживает войну и даже выступил на пропагандистском концерте-митинге в "Лужниках". Звезда кино пошла по стопам папы, но в свете последних событий поссорилась с ним. Глава династии Машковых приказал дочери вернуться домой из США и просить прощения у соотечественников "за измену".