Руслана зажгла на приеме у британского премьера Риши Сунака перед вторым полуфиналом Евровидения-2023. Фото

10 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак устроил прием в своей официальной резиденции в Лондоне на Даунинг-стрит, 10 по случаю Евровидения-2023, которое проходит в Ливерпуле от имени Украины. Туда пожаловала, в частности, и украинская певица Руслана, которая победила на конкурсе в 2004 году.

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Сунак поделился фотографиями с мероприятия на личной странице в Facebook. Как можно увидеть на обнародованных кадрах, резиденцию премьера украсили диско-шарами, мерцающими золотыми фотозонами, а также украинскими и британскими флажками.

Риши Сунак, комментируя пост, оставил трогательные слова в адрес Украины, а также назвал президента Владимира Зеленского своим другом.

"Ливерпуль гордится тем, что мы принимаем Евровидение от имени Украины. Сегодня вечером мы отметили, насколько мощно этот конкурс объединяет нас через музыку. Как говорит мой друг Владимир Зеленский, однажды этот конкурс пройдет в победной, свободной Украине", – подписал кадры премьер-министр Великобритании.

На фото Риши Сунак широко улыбается, позируя с зажигательной Русланой, которая, вероятно, исполнила для гостей приема свой победный хит "Дикі танці".

Напомним, что в этом году вокруг участия Русланы в финале Евровидения в Ливерпуле как приглашенной от Украины звезды разгорелся громкий скандал. Артистку не позвали на шоу, о чем она не стала молчать. Как все разрешилось – читайте в нашем материале.

Где украинцам смотреть второй полуфинал Евровидения-2023 можно узнать по ссылке. А когда состоится грандиозный финал и что о нем нужно знать – читайте в нашем материале.

Отметим, OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала. Мы собрали в одном материале все ключевые моменты. .

Кто из полуфиналистов прошел в финал – узнайте здесь. А также читайте, как изменились ставки букмекеров после первого полуфинала. Украина, к слову, вновь оказалась на новой позиции.

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