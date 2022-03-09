Россиян всполошила поездка Валерии и Пригожина в Израиль из-за войны в Украине, но продюсер все объяснил

Поклонники русского продюсера Иосифа Пригожина и его жены, певицы Валерии, раскритиковали супругов из-за поездки в Израиль во время российско-украинской войны. Россияне решили, что пара покинула страну на неопределенный срок, но знаменитости поспешили оправдаться. Они заверили взбешенных хейтеров, что путешествие было запланировано заранее.

По словам звезд, попасть к семье Пригожина в Израиле было "принципиальным" вопросом. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Уже сидя в самолете рейса в Москву, Иосиф Игоревич вышел на связь с подписчиками, заверив, что его "экспресс-поездка", длившаяся два дня, закончилась.

"Акцентируем внимание. Были у мамы, которую я не видел очень давно. Моей тете исполнилось 85 лет, и для меня было принципиально важно навестить ее. Надеюсь, я думаю, это было не в последний раз", – объяснил продюсер.

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Вероятно, на фоне выезда из РФ десятков артистов и бизнесменов, россияне набросились на супругов с обвинениями и слухами об экстренном вылете из-за санкций и цензуры. Именно к таким критикам и обратилась пара.

"А сейчас мы возвращаемся в столицу нашей Родины, город Москва, который мы безумно любим и обожаем. А всем сплетникам мы хотим передать большой привет. Как же вы задолбали своими слухами. Пишите что хотите", – сказал Пригожин.

Отметим, что из России уже начали уезжать известные личности. Среди них телеведущая Айза-Лилуна Ай и актриса Чулпан Хаматова, кинорежиссер и сценарист Кантемир Балагов, а также Алла Пугачева, ее муж Максим Галкин, Земфира, Рената Литвинова, Народный артист Российской Федерации Валерий Леонтьев и многие другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат Госдумы предложил запретить въезд в РФ всем "гастроллерам", которые "в ответственное время покидают свою страну".

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