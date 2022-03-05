Пугачева, Галкин, Земфира и Литвинова покинули Россию – СМИ

Звезды российского шоу-бизнеса Алла Пугачева, ее муж Максим Галкин, Земфира и Рената Литвинова, предположительно, покинули территорию Россию. По информации СМИ и Telegram-каналов, их видели в аэропортах Москвы. Сами знаменитости пока не комментировали эту информацию.

Об отъезде Аллы Пугачевой с мужем и детьми рассказала светская обозревательница Божена Рынска. "Алла Пугачева улетела из России 28 февраля через Внуково-3. Об этом сообщил житель Патриарших, который в этот же день улетал в Англию", – написала она в своем Telegram-канале.

"Телепрограмма" не исключила, что Примадонна c мужем и детьми Лизой и Гарри сейчас находятся в Юрмале (Латвия), где у артистки есть особняк, а также живет ее подруга, певица Лайма Вайкуле.

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Telegram-канал "Только никому" заявил, что 4 марта Россию покинули певица Земфира и актриса Рената Литвинова. Telegram-канал "Антиглянец" утверждает, что знаменитости прилетели в Париж (Франция).

Напомним, ранее стало известно об отъезде из России скандальной телеведущей Ксении Собчак. Сама она заверила, что просто улетела с сыном на отдых в Турцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Максим Галкин несколько дней назад осудил вторжение России в Украину и призвал к миру. Юмориста из-за этого запретили показывать на телевидении даже в рекламных роликах, а его концерт в Архангельске отменили, назвав предателем родины. Земфира тоже не поддержала войну с Украиной.

Также сообщалось, что Госдума России приняла закон об уголовном наказании за "фейки" о действиях российских военных. Теперь за распространение информации о страшных действиях вооруженных сил РФ в Украине будут наказывать 15 годами колонии.