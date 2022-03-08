В России предлагают запретить въезд артистам, выехавшим за границу во время развязанной Путиным войны

Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев предложил запретить въезд российским актерам и бизнесменам, уехавшим из страны во время российско-украинской войны. Политик заявил, что своим побегом они "дистабилизируют всеобщую атмосферу" и внушают панику гражданам РФ.

Соответствующее заявление прозвучало в разговоре с информационным агентством "РИА Новости". Хамзаев считает, что в такое время россиянам нужно объединяться.

Депутат осудил артистов, которых не устроила цензура и так называемая "спецоперация", поэтому он назвал их "гастролерами", предавшими интересы своей страны.

"Считаю, что нужна технология блокировки возврата "сбежавших гастролёров". Те, кто в ответственное время покидают свою страну, видимо, считают своей родиной другое государство. Более того, другие страны уже практикуют полный запрет на любую коммерческую деятельность таких гастролеров. Нужно запретить обратный въезд в страну всем, кто сбежал. В такое время всем нужно объединяться и созидать ради развития и укрепления России", – говорится в комментарии.

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Отметим, что с начала российско-украинской войны страну-оккупанта покинули десятки звезд шоу-бизнеса. Некоторые из них объяснили отъезд "запланированным отдыхом", а другие не скрывают свой страх перед будущим.

Среди них телеведущая Айза-Лилуна Ай и актриса Чулпан Хаматова, кинорежиссер и сценарист Кантемир Балагов, а также Алла Пугачева, ее муж Максим Галкин, Земфира, Рената Литвинова и многие другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева приехала в столицу Украины на съемки программы "Лига смеха", однако теперь не может вернуться домой.

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