Режиссер ''Дылды'' Кантемир Балагов выехал из России из-за войны в Украине

Российский кинорежиссер и сценарист Кантемир Балагов, одной из самых известных картин которого является антивоенный фильм "Дылда", выехал из России. Он публично заявил о своей поддержке Украины.

Фото из аэропорта Балогов опубликовал 6 марта на странице в Instagram. Предположительно, он покинул территорию РФ вместе с гражданской женой Кирой Коваленко.

"Нам жаль и мы опустошены. В один миг у нас забрали наше будущее. У нас забрали наши жизни. У нас забрали родителей и друзей. Но одного не смогли забрать – это кино", – прокомментировал свое решение режиссер.

Он добавил, что его сердце вместе с Украиной и жителями России, которые не поддерживают "этот кошмар".

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Отметим, "Дылда" – это драма о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются обрести мирную жизнь. Действие фильма происходит в 1945 году в Ленинграде, превращенном в руины. "Дылда" получила награду за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале. Фильм был выдвинут Россией на премию "Оскар" в категории "Лучший международный фильм", однако в шорт-лист номинантов не попал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этот же день стало известно о выезде из России известного кинокритика Антона Долина.

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