Валерий Леонтьев тайно вылетел из России после начала войны в Украине

Народный артист Российской Федерации Валерий Леонтьев тайно покинул Россию и перестал появляться перед своей аудиторией после начала российского вторжения в Украину. Друг певца сообщил, что он улетел в Штаты, где имеет недвижимость.

Об этом он рассказал изданию kp в эксклюзивном комментарии. Мотивы решения артист не объяснил даже близким знакомым (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Фанаты исполнителя волновались, что с ним что-то произошло, однако их догадки опроверг друг Леонтьева. Он заверил, что со звездой все хорошо, но ему пришлось спешно уехать из страны.

"Валерий улетел в Америку, в Майами. У него там недвижимость", – сказал собеседник журналистов.

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Как известно, в элитном районе в США певец владеет двухэтажным особняком. Там он живет с женой, а в РФ часто ездит для гастролей и частных выступлений.

В последний раз певец выкладывал пост 20 февраля, где поздравил своего композитора и друга Владимира Евзерова. С тех пор он не появлялся на публике и не рассказывал о своем возвращении в Америку.

Как сообщал OBOZREVATEL, о своем экстренном "переезде" сообщили российская телеведущая Айза-Лилуна Ай и актриса Чулпан Хаматова. До этого звезды осудили войну в Украине.

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