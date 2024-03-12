Российский паспорт, последняя встреча и 'кровавые рубли'. Ольга Сумская ответила на наболевшие вопросы о дочери Антонине, которая живет в РФ и молчит о войне

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская призналась, что не виделась с дочерью, а по совместительству и коллегой Антониной Паперной более двух лет. Вторая после полномасштабного вторжения осталась жить в Москве и сниматься там в российских сериалах, зарабатывая кровавые рубли. Для Сумской это болезненный вопрос. Кроме скандала вокруг своей семьи, народная артистка еще очень переживает за внуков, которые также остаются в стране-террористке.

Звезда украинской "Роксоланы" не знает, сможет ли в ближайшей перспективе увидеться с дочерью-молчункой и внуками. Говорит, что на "нейтральной территории" они не встречались и не планируют. Своими переживаниями и ответами на наболевшие вопросы Сумская поделилась в комментарии для YouTube-канала "Люкс ФМ".

"Мы не виделись больше двух лет. Я не знаю, как это произойдет. Пока это невозможно. Боль, отчаяние – это те ощущения, которые царят сейчас в моем сердце, пленяют всю мою душу, оно грызет, оно съедает. Потому что те комментарии ужасные, которые я читаю, я не имею права на оправдывание. И любые слова, которые я должна говорить, кому-то доказывать, я не имею права на это. Знаете почему? Потому что есть матери в горе, есть семьи, которые потеряли все. Поэтому наши оправдания, просто наши слова, они ничего не дадут. Это поймут только те люди, у которых родственники там. И это тоже страшная трагедия", – прокомментировала актриса.

Много вопросов возникает и касательно гражданства Паперной, которая выбрала молчаливую позицию в отношении террористической войны на Родине. Еще в далеком 2014 году Сумская якобы говорила в интервью, что "заплатила 5 миллионов рублей" за российское гражданство для дочери. Сейчас же легенда украинского кинематографа утверждает, что ее слова вырвали из контекста и неправильно "перемонтировали".

"Хочу расставить все точки над "i". Это страшное интервью, мы тогда не понимали, что стоит за этим. Поэтому каждое слово должно быть взвешенным и контролируемым. Никаких рублей... Знаете, есть фразы, которые взяли и смонтировали. Никаких рублей никто не платил. То есть была ситуация, когда в то время людям необходимо было оформить паспорт и, возможно, они прибегали к таким методам. Но это не обо мне и не о моей дочери", – заверила Сумская.

А вот относительно нынешнего паспорта Антонины, актриса уверяет, что он украинский. Впрочем, говорит это несколько неуверенно.

"Она украинка с украинским паспортом. Российского паспорта, думаю, нет. Знаете, я на эти темы даже не общаюсь с дочерью. Потому что это страшная боль. Просто хочется ее обнять. Своих внуков. Они растут. Они должны видеть свою бабушка, я бы хотела дать им всю себя", – ответила Сумская.

Напомним, ранее племянник Сумской и двоюродный брат Паперной – актер Вячеслав Хостикоев – заявил, что кузина "зарабатывает кровавые рубли" в России. Как на это отреагировала сама Сумская – читайте по ссылке.

Тем временем Антонина Паперна засветилась с мужем – известным в России актером Владимиром Яглычем – в Москве на презентации новых киноработ российского сервиса "Кинопоиск". Этот сайт запрещен в Украине с 2017 года.

Ранее Сумская говорила, что ее дочь не может вернуться домой, но причина по-прежнему остается непонятной. Звезда украинского кинематографа уверяла, что предательнице "очень тяжело" из-за войны, однако, похоже, недостаточно, чтобы отказаться от заработка в рублях и спонсирования России.

Как писал OBOZ.UA, ранее Сумская допустила, что ее зятя-россиянина Владимира Яглыча могут мобилизовать на войну против Украины. С Паперной звезда "Роксоланы" пытается на эту "страшную" тему не говорить.

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