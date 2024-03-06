Ольга Сумская впервые прокомментировала скандал вокруг ее дочери, которая живет в России и зарабатывает там 'кровавые рубли'

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская впервые прокомментировала громкий скандал, не утихающий уже более двух лет, вокруг ее дочери, а по совместительству и коллеги Антонины Паперной. Вторая после полномасштабного вторжения осталась жить в Москве, а не так давно еще и похвасталась съемками в российском сериале, что, в принципе, сделала не впервые. Племянник Сумской и двоюродный брат Паперной – актер Вячеслав Хостикоев – резко отреагировал на этот прецедент, заявив, что кузина "зарабатывает кровавые рубли".

Украинцы ждали комментария от Сумской, и та его дала, заверив, что чувствует боль, раскаяние и искупление. Актриса заявила, что ее смогут понять только те матери, дети которых также находятся в стране-террористке. Такие комментарии прозвучали от народной артистки Украины в комментарии "ЖВЛ".

Сумская также призналась, что очень скучает по внукам и хотела бы их увидеть.

"Знаете, какие чувства сегодня царят в моей душе? Боль, отчаяние, тоска, раскаяние, искупление. Меня поймут только те матери, дети которых там. Это очень тяжело. Я не имею никакого права оправдываться, что-то кому-то доказывать, потому что я вижу обездоленных несчастных матерей, родителей, которые потеряли своих детей. Просто нужно молиться, чтобы обнять своих детей и внуков. Потому что я бабушка, и это мое продолжение. Я очень скучаю по ним", – поделилась Сумская.

Впрочем, комментариев по поводу съемок Паперной в российских проектах и ее заработка в РФ от Сумской так и не прозвучало.

Напомним, ранее Антонина Паперна засветилась с мужем – известным в России актером Владимиром Яглычем – в Москве на презентации новых киноработ российского сервиса "Кинопоиск". Этот сайт запрещен в Украине с 2017 года.

Ранее Сумская говорила, что ее дочь не может вернуться домой, но причина по-прежнему остается непонятной. Звезда украинского кинематографа уверяла, что предательнице "очень тяжело" из-за войны, однако, похоже, недостаточно, чтобы отказаться от заработка в рублях и спонсирования России.

Как писал OBOZ.UA, ранее Сумская предположила, что ее зятя-россиянина Владимира Яглыча могут мобилизовать на войну против Украины. С Паперной звезда "Роксоланы" пытается на эту "страшную" тему не говорить.

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