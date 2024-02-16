Дочь-молчунка Ольги Сумской похвасталась съемками в российском сериале, который почти никому не понравился

Старшая дочь знаменитой украинской актрисы Ольги Сумской, которая умалчивает о войне в Украине и работает в РФ, Антонина Паперная похвасталась новым проектом, что принесет больше денег России. Предательница Украины снялась в российском аналоге известного турецкого сериала "Постучись в мою дверь", но адаптация мало кому понравилась.

На российских киноресурсах она не собрала и пяти баллов из 10 возможных, а свои недовольные отзывы оставили почти 5 тысяч зрителей. Пост с рекламой неудачного сериала появился в Instagram Антонины Паперной.

"Постучись в мои двери в Москве" дочь Сумской назвала "большим проектом". Она в сериале сыграла Алину, бывшую возлюбленную главного героя, у которой пытаются вызвать чувство ревности. Это одна из ключевых ролей по сюжету, хоть и не главная.

Если верить оценке зрителей и рецензиям, проект показался "пресным" и совсем не запомнился им.

"Какие были цели у режиссера? Если сделать из суперпопулярного современного сериала типичное российское мрачное кино, то удачно справился. Ни выразительных характеров, ни достойной актерской игры, ни запоминающейся музыки, ни качественной операторской работы, ни целостности – ничего здесь нет и искать не стоит. Пресное безыдейное кино с деревянными актерами", – говорится в популярном отзыве, собравшем несколько сотен лайков.

Сериал был снят кинокомпанией "Медиаслово" в партнерстве с холдингом "Газпром-медиа", потому с заработанных средств налоги выплатят Кремлю.

Напомним, ранее Антонина Паперная засветилась с мужем – известным в России актером Владимиром Ягличем – в Москве на презентации новых киноработ российского сервиса "Кинопоиск". Этот сайт запрещен в Украине с 2017 года.

По словам Ольги Сумской, ее дочь не может вернуться домой, но причина до сих пор остается непонятной. Звезда украинского кинематографа уверяла, что предательнице "очень тяжело" из-за войны, однако, похоже, недостаточно, чтобы отказаться от заработка в рублях и спонсирования России.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Сумская предположила, что ее зятя-россиянина Владимира Яглича могут мобилизовать на войну против Украины. С Паперной звезда "Роксоланы" пытается на эту "страшную" тему не говорить.

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