Репутационный ущерб: на комика-беглеца Щегеля подает в суд организатор концертов, благодаря которым тот и выехал за границу

Основатель украинского продюсерского центра Comedy Space Сергей Чудаев подает в суд на скандального стендап-комика Андрея Щегеля, который сбежал в Турцию, воспользовавшись разрешением Минкульта выехать за границу как артист, после чего назвал Украину "Северной Кореей" и "цирком", а своих соотечественников "дебилами". Как оказалось, именно Чудаев занимался организацией заграничных гастролей, благодаря которым недобросовестный юморист смог покинуть Украину, хотя накануне получил три повестки, и остаться за границей.

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Щегель после своих, мягко говоря, оскорбительных высказываний в адрес родной страны, соотечественников и бойцов ВСУ записал извинение, однако Чудаев говорит, что не верит в искренность комика. О своем решении судиться со стендапером он заявил в интервью "24 каналу".

"Своими действиями он подставил большое количество коллег, меня и страну в целом. У него была конкретная цель и задача, которую он должен был выполнить, он за нее даже не брался. Такое поведение – это эгоизм и деструктив... Увидев заглавную картинку (на видео с извинением – ред.), мне все стало ясно. Суть текста не так важна, так выглядит испуганный нашкодивший кот, который получил тапком, но не раскаявшийся Андрей Щегель. Я солидарен с украинцами и не верю в искренность его заявлений", – заверил продюсер.

Чудаев, как организатор тех самых концертов, которые позволили юмористу остаться в Турции, подает в суд на беглеца из-за нарушения условий договора и репутационного ущерба. Он признается, что после громкого скандала вокруг Щегеля, у Comedy Space возникли проблемы с другими артистами, так как многие решили отказаться от сотрудничества с компанией с такой репутацией.

"Обращение в суд – это инициатива в связи с нарушением договора, в котором говорится, что он должен прибыть на гастроли, поучаствовать в событиях и вернуться по окончании концертов в Украину. И, конечно, есть вопросы деловой репутации нашей компании", – уточнил Чудаев.

Напомним, стендап-комик Андрей Щегель опрометчиво похвастался тем, что, получив три повестки, сбежал из Украины "как крыса" и не планирует возвращаться. На Родине ему якобы стало "некомфортно" жить. Более того, о героических подвигах украинских защитников юморист сказал: "Это их выбор – умирать". После критики в обществе Щегель нецензурно обругал Украину, коллег и соотечественников. Страну, уже год борющуюся за независимость и свободу, он назвал "Северной Кореей" и "цирком", а ее жителей – "попаянными дебилами".

Позже стендапер попробовал извиниться за свои слова и поступки. Однако извинения Щегеля скорее были похожи на оправдания, а еще попытку надавить на жалость, ведь после всех скандальных и, мягко говоря, неуважительных высказываний комика об Украине и украинцах в сети на него обрушился шквал хейта. Подробности – в нашем материале.

Из-за циничных поступков недобросовестного юмориста пострадали другие артисты, которые честно выезжали за границу с благими намерениями и всегда возвращались назад. Там они выступали на благотворительных концертах и собирали большие суммы для ВСУ и всех, кто пострадал от российской агрессии. Теперь таким знаменитостям стало намного сложнее получать разрешения на выезд, что вызвало новый поток возмущений как в сторону Щегеля, так и в адрес Минкульта.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что порядок выезда артистов, а также художников и журналистов за границу изменили.

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