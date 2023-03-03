''Это выбор ребят – умирать'': комик Щегель похвастался, что смог сбежать из Украины, и рассказал о роскошной жизни за границей

Украинский стендап-комик из Киева и участник подкаста Srakadupa Андрей Щегель гордится тем, что не пошел на фронт, и смог уехать из Украины во время войны. Юморист признался, он нашел способ пересечь границу, чтобы пожить комфортной для него жизнью, пока другие украинцы отстаивают независимость родной страны.

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Об этом мужчина заявил в интервью Роману Скрыпину на его YouTube-канале. Андрей рассказал, что сейчас находится в Турции, где классно проводит время в комфортной психологической обстановке. Зрители отметили, что у артиста отсутствуют моральные ценности и им хочется пойти помыть руки после порции его абсурдных рассуждений (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Однако сам Щегель не отрицает, что он сбежал, "как крыса", но вовсе не считает свой поступок постыдным. "У меня три повестки, я не боюсь военкомов. Определяю себя как свободного человека, понимал, что мне некомфортно и что я больше не могу", – сказал стендапер.

На вопрос ведущего, как шоумену удалось покинуть родину, ведь сейчас не выпускают мужчин, он заявил: "Так я артист! Я репрезентую Украину за границей". Также Андрей вызвал волну гнева в свою сторону высказыванием, что, мол, все те, кто отправился на передовую, сделали свой осознанный выбор погибнуть. "Слушайте, я исхожу из того, что это выбор ребят – умирать", – выдал комик.

Украинцев удивила позиция юмориста, и они написали, что бойцы ВСУ сейчас отдают свои жизни за то, чтобы такой, как он, вернулся в страну, которая победила.

"После фразы "ребята сами сделали выбор умирать" слушать стало неприятно. Если он реально думает, что наши защитники на войне потому, что хотят умирать, а не жить, то он так ничего и не понял", "Надеюсь, его в страну не пустят, потому что его выбор, это идти в пзд навсегда", "Словно в г*вно вступила", – читаем комментарии под интервью.

Осторожно, видео содержит нецензурную лексику!

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