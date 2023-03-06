Украинский стендап-комик и участник подкаста "Srakadupa" Андрей Щегель, трусливо бежавший в Турцию благодаря временному разрешению на выезд из Украины, выдал порцию нового бреда. Обиженный на общественную огласку и критику юморист нецензурно обругал свою родину, коллег и соотечественников.

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Страну, уже год борющуюся за независимость и свободу, он назвал "Северной Кореей" и "цирком", а ее жителей – "попаянными дебилами". Ролик с антиукраинской риторикой распространили в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На видео слышно, что Щегеля попросили прокомментировать свой поступок и реакцию украинцев на побег. Одиозный юморист, через слово вставляя нецензурные слова, заявил, что в Украине ему завидуют, а люди якобы боятся потерять гражданство.

"Украина — ё**ный цирк с попаянными дебилами, у которых нет шанса на цивилизованную жизнь, вообще никакого. Люди — ё**ные крысы, которые не могут подумать головой, возразить, поддержать и что-то делать. Это абсолютно зависимые п*дары, которые трясутся за пирожок с г*вном, чтобы у них не забрали ни на что не способное гражданство. Я склоняюсь к тому, что это фестиваль долб**бства, который основывается на зависти", – сказал комик с украинским паспортом.

Напоследок беглец заявил, что его с радостью примут в "ряде стран" и предоставят политическое убежище. За это он поблагодарил украинский народ, который, подчеркнул Щегель, и является для него лучшим мотиватором никогда не возвращаться на родину.

Также в сети распространилось видео, где на одном из шоу Щегель пожаловался, что соцсеть Instagram "испортилась", ведь раньше он там наслаждался эротическими фотографиями блогерш, а теперь вынужден смотреть, как они публикуют информацию, например, о погибших во время российского обстрела харьковчанах.

Напомним: на днях Щегель опрометчиво похвастался тем, что, получив три повестки, сбежал из Украины "как крыса" и не планирует возвращаться. Воевать трус, конечно, не захотел, да еще и назвал героические подвиги украинских защитников "их выбором – умирать".

Как писал OBOZREVATEL, в Министерстве культуры уже отреагировали на скандал, ведь именно правительство разрешило недобросовестному юмористу временно уехать за границу. Подробнее об этом – читайте в материале.

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