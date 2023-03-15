Минкульт изменил порядок выезда артистов за границу после ряда громких скандалов: кого и при каких условиях будут выпускать

В Украине за последние несколько недель вспыхнули два громких скандала касательно выезда артистов за границу во время полномасштабной войны. Сначала стендап-комик Андрей Щегель похвастался тем, что несмотря на три повести от военкомата сбежал в Турцию, получив разрешение на выезд от Минкульта. Затем, благодаря такому же документу, из страны выехал режиссер Тарас Голубков, который сейчас снимает в Москве клипы для российских звезд. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что порядок выезда артистов, а также художников и журналистов изменили.

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Соответствующий комментарий прозвучал от Ткаченко в эфире телемарафона. Он объяснил, кого и при каких условиях будут выпускать из страны.

Так, культурные деятели, чтобы получить разрешение на выезд, должны предоставить: подтверждение, что в их организациях проводят военный учет; контракты, где сказано, зачем они едут; отчеты по итогам поездки.

Впрочем, оставаться за границей артисты, художники и журналисты могут не больше 60-ти дней.

Напомним, на днях комик Андрей Щегель опрометчиво похвастался тем, что, получив три повестки, сбежал из Украины "как крыса" и не планирует возвращаться. На Родине ему якобы стало "некомфортно" жить. Более того, про героические подвиги украинских защитников юморист сказал: " это их выбор – умирать". После критики в обществе Щегель нецензурно обругал Украину, коллег и соотечественников. Страну, уже год борющуюся за независимость и свободу, он назвал "Северной Кореей" и "цирком", а ее жителей – "попаянными дебилами".

Спустя время огласку получил другой инцидент – Тарас Голубков, который выехал за границу благодаря соответствующему разрешению от Министерства культуры, сейчас, во время убийственной и разрушительной полномасштабной войны в Украине, продолжает работать на российский рынок. В частности, сообщается, что именно Голубков срежиссировал новый клип российской певицы-путинистки Клавы Коки.

Из-за циничных поступков недобросовестных юмориста и клипмейкера пострадали другие артисты, которые честно выезжали за границу с благими намерениями и всегда возвращались назад. Там они выступали на благотворительных концертах и собирали большие суммы для ВСУ и всех, кто пострадал от российской агрессии. Теперь таким знаменитостям стало намного сложнее получать разрешения на выезд, что вызвало новый поток возмущений как в сторону Щегеля и Голубкова, так и в сторону Минкульта.

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