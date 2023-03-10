Известная группа пожаловалась, что ей не разрешили выехать за границу из-за недобросовестных артистов, злоупотреблявших разрешениями Минкульта

Известная украинская группа The Hypnotunez не смогла выехать из Украины из-за недавних скандалов с недобросовестными артистами и деятелями культуры. Музыканты планировали благотворительные концерты в Европе, однако Министерство культуры Украины, по их словам, временно ограничило выезд для артистов.

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The Hypnotunez пытались решить этот вопрос уже на границе, однако многочисленные звонки и запросы не принесли результата. Об этом они написали в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После 20 часов ожидания группа вернулась домой. Об изменениях в правилах выезда из Украины звезды узнали уже в пути.

"В связи с последними событиями, связанными с Министерством культуры и так называемыми "артистами", они приостановили возможность для художников и музыкантов выезжать за границу, объявив о каких-то новых изменениях и правилах, о которых никто не знает, не сообщив об этом заявителям. Невозможно дозвониться и найти эту информацию в департаменте или сети", – говорится в заявлении музыкантов.

Артисты рассказали, что звонили секретарям, министрам, главе военной администрации и консулам европейских стран, но никто не смог им помочь.

"С большой грустью должны сообщить, что мы пока возвращаемся домой. К сожалению, мы бессильны. От нас больше ничего не зависит. Все разводят руками. Мы положили много сил, времени, договоренностей и денег, чтобы этот тур состоялся", – написали The Hypnotunez.

Напомним, на днях стало известно, что стендап-комик из Киева Андрей Щегель уехал из Украины в Турцию, где хвастается наличием трех повесток и оскорбляет украинцев. Министерство культуры отреагировало на заявления артиста и пообещало, что правительство рассмотрит более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчинам призывного возраста.

Как писал OBOZREVATEL, в подобный скандал попал также украинский режиссер Тарас Голубков, который получил разрешение на выезд в Европу, а вместо этого поехал в Москву снимать клип российской певице. В Минкульте прокомментировали его действия.

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