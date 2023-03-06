Украинский стендап-комик Андрей Щегель, который сбежал в Турцию, воспользовавшись разрешением выехать за границу как артист, после чего назвал Украину "Северной Кореей" и "цирком", а своих соотечественников "дебилами", записал видеообращение. В нем юморист извинился перед украинцами, назвав их на этот раз не оскорбительными ругательствами, а "уважаемыми братьями и сестрами".

Видео дня

Однако извинения Щегеля скорее были похожи на оправдания, а еще попытку надавить на жалость, ведь после всех скандальных и, мягко говоря, неуважительных высказываний стендапера об Украине и украинцах, в сети на него обрушился шквал хейта. Соответствующее видео комик разместил на личной странице в Instagram.

Ответственность за сказанное юморист, по всей видимости, попытался переложить на СМИ. Якобы это журналисты вырвали его слова из контекста и подали не под тем углом, спровоцировав скандал в сети. Однако есть видео, в котором Щегель четко и внятно говорит, что украинские защитники "выбрали умирать", а он выбирает жить в комфорте, то есть в Турции.

"Уважаемые братья и сестры – украинцы, пришло время разъяснить, что в последнее время происходит в публичной среде. Жаль, что многие средства массовой информации заинтересованы только в кликбейтах, которые порождают недоразумение и ненависть. Я ни в коем случае не считаю, что выбор человека – именно погибать на войне. Имею в виду, что украинцы сознательно выбирают Украину и желание бороться за нее. Что в результате, к сожалению, приводит к гибели лучших ее детей", – сказал артист, противореча своим предыдущим заявлениям.

Затем юморист пожаловался на угрозы, которые в связи со скандалом начали поступать ему, а также, по словам самого Щегеля, его близкому окружению.

"Я никоим образом не презираю всех украинцев. Последнее видео моей эмоциональной и импульсивной речи, куском выложенное в Интернет и вырванное из контекста, является лишь моей гневной и беспомощной реакцией на бесконечные сообщения мне, моим близким и друзьям с угрозами расправы и убийства в течение нескольких суток, которые просто сводят тебя с ума", – пожаловался комик.

Стендапер извинился перед теми, кому его слова и скандал в целом "нанесли страданий". Он заверил, что был откровенным со своей аудиторией, поскольку уважает ее. Закончил Щегель свое обращение спекуляцией на теме войны, подметив, что врагов Украине и так хватает.

"Провокация – это работа комика. Но, к сожалению, поиск врагов и охота на ведьм вышли за пределы разумного. Я уверяю, что хотел быть с вами откровенным, потому что уважаю вас. И считаю, что тот, кто говорит неприятную правду, гораздо безопаснее того, кто говорит то, что люди хотят услышать. У Украины есть настоящие враги. И это точно не я", – резюмировал артист.

Напомним, на днях Щегель опрометчиво похвастался тем, что, получив три повестки, сбежал из Украины "как крыса" и не планирует возвращаться. На Родине ему якобы стало "некомфортно" жить. Более того, про героические подвиги украинских защитников юморист сказал: " это их выбор – умирать".

В Министерстве культуры уже отреагировали на скандал, ведь именно правительство разрешило недобросовестному комику временно уехать за границу. Подробнее об этом – читайте в материале.

Как писал OBOZREVATEL, обиженный на общественную огласку и критику Щегель нецензурно обругал свою родину, коллег и соотечественников. Страну, уже год борющуюся за независимость и свободу, он назвал "Северной Кореей" и "цирком", а ее жителей – "попаянными дебилами".

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