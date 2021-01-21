Сколько стоит отдых Дорофеевой, Каменских и Поляковой на элитных курортах

Анастасия Польская
Анастасия Польская
Люди
1,5 т.
Настя Каменских, Оля Полякова, Надя Дорофеева

Пока все украинцы смирно пережидали локдаун у себя дома и смотрели сериалы, звезды решили не терять время и отправиться в путешествие мечты.

Настя Каменских, Надя Дорофеева, Оля Полякова и многие другие представители украинского шоу-бизнеса уже несколько недель бахвалятся своими фотографиями с Мальдивских островов и других самых роскошных курортов мира. Сколько же стоит такой отдых – читайте в материале OBOZREVATEL.

Почти целый месяц певица провела со своим супругом Владимиром Дантесом на Бали. Компанию им составили рестораторы Миша и Даша Кацурины. Артисты восстанавливали силы в поселке Чангу, на южном побережье Бали.

Певица позирует на вилле на Бали

Так, цена на похожие виллы в Чангу, где отдыхали Дорофеева с друзьями, обходилась им около 1 500 долларов в сутки или 11 500 долларов в неделю (примерно 320 тыс. гривен).

Первый месяц Нового года на Мальдивах решили провести Оля Полякова с дочерьми, Настя Каменских с Потапом, бывшая жена Потапа Ирина Горовая с детьми, Санта Димопулос с семьей, Дмитрий Монатик с женой и сыновьями, Оля Фреймут и Екатерина Кухар.

Настя Каменских позирует в белом бикини
Оля Фреймут завтракает на Мальдивах.
Monatik на отдыхе на Мальдивах.

Несмотря на то, что добираться из Киева на самолете на острова занимает не менее 15 часов, многие звезды решили отправиться именно туда. Большинство представителей шоу-биза отдыхают на отдельных островах, что уже стоит немалых денег.

Так, к примеру, известно, что Санта Димопулос для отдыха выбрала курорт Сонева Фуши, который находится на частном острове атолла Баа, биосферном заповеднике. Вилла с завтраками и бассейном в таком комплексе обойдется за семь дней в 1,2 миллиона гривен.

Комплекс Soneva Fushi расположен на частном острове атолла Баа.
Soneva Fushi

Ведущая программы "Світське життя" Екатерина Осадчая и ее избранник, телезвезда Юрий Горбунов на днях отдыхали в жарком Дубае. На букинге можно найти пятизвездочные элитные отели с программой "все включено" на 6 ночей от 74 тыс. долларов (почти 2 млн гривен), а четырехзвездочные стоят меньше – от 31 тысячи долларов (880 тыс. гривен). Какой отель выбрали для себя звездные супруги неизвестно, ведь на страничке в инстаграм они отметили только турфирму и авиалинию, услугами которых воспользовались.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов.
Телеведущий отдыхает у моря в Дубае.
Осадчая позирует на территории отеля в Дубае

Украинский комик отправился вместе с семьей на отдых в Доминиканскую Республику, в самую восточную провинцию Пунта-Кана. Дядя Жора отметил в инстаграме район Баваро, люксовые пятизвездочные отели на первой линии от моря в котором стартуют от 11 тысяч гривен за сутки. Юморист находится там уже две недели. Проживание с семьей там за это время ему обошлось минимум в 150 тысяч гривен.

Дядя Жора

OBOZREVATEL ранее сообщал, куда улетели отдыхать звезды, пока в Украине карантин. Настя Каменских, Оля Фреймут, Андре Тан и другие знаменитости поделились яркими фото с разных уголков планеты в своих соцсетях.

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