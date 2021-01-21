Сколько стоит отдых Дорофеевой, Каменских и Поляковой на элитных курортах

Пока все украинцы смирно пережидали локдаун у себя дома и смотрели сериалы, звезды решили не терять время и отправиться в путешествие мечты.

Настя Каменских, Надя Дорофеева, Оля Полякова и многие другие представители украинского шоу-бизнеса уже несколько недель бахвалятся своими фотографиями с Мальдивских островов и других самых роскошных курортов мира. Сколько же стоит такой отдых – читайте в материале OBOZREVATEL.

Почти целый месяц певица провела со своим супругом Владимиром Дантесом на Бали. Компанию им составили рестораторы Миша и Даша Кацурины. Артисты восстанавливали силы в поселке Чангу, на южном побережье Бали.

Так, цена на похожие виллы в Чангу, где отдыхали Дорофеева с друзьями, обходилась им около 1 500 долларов в сутки или 11 500 долларов в неделю (примерно 320 тыс. гривен).

Первый месяц Нового года на Мальдивах решили провести Оля Полякова с дочерьми, Настя Каменских с Потапом, бывшая жена Потапа Ирина Горовая с детьми, Санта Димопулос с семьей, Дмитрий Монатик с женой и сыновьями, Оля Фреймут и Екатерина Кухар.

Несмотря на то, что добираться из Киева на самолете на острова занимает не менее 15 часов, многие звезды решили отправиться именно туда. Большинство представителей шоу-биза отдыхают на отдельных островах, что уже стоит немалых денег.

Так, к примеру, известно, что Санта Димопулос для отдыха выбрала курорт Сонева Фуши, который находится на частном острове атолла Баа, биосферном заповеднике. Вилла с завтраками и бассейном в таком комплексе обойдется за семь дней в 1,2 миллиона гривен.

Ведущая программы "Світське життя" Екатерина Осадчая и ее избранник, телезвезда Юрий Горбунов на днях отдыхали в жарком Дубае. На букинге можно найти пятизвездочные элитные отели с программой "все включено" на 6 ночей от 74 тыс. долларов (почти 2 млн гривен), а четырехзвездочные стоят меньше – от 31 тысячи долларов (880 тыс. гривен). Какой отель выбрали для себя звездные супруги неизвестно, ведь на страничке в инстаграм они отметили только турфирму и авиалинию, услугами которых воспользовались.

Украинский комик отправился вместе с семьей на отдых в Доминиканскую Республику, в самую восточную провинцию Пунта-Кана. Дядя Жора отметил в инстаграме район Баваро, люксовые пятизвездочные отели на первой линии от моря в котором стартуют от 11 тысяч гривен за сутки. Юморист находится там уже две недели. Проживание с семьей там за это время ему обошлось минимум в 150 тысяч гривен.

OBOZREVATEL ранее сообщал, куда улетели отдыхать звезды, пока в Украине карантин. Настя Каменских, Оля Фреймут, Андре Тан и другие знаменитости поделились яркими фото с разных уголков планеты в своих соцсетях.