Ефросинина потроллила Монатика из-за Мальдив. Видео

Украинская телеведущая Маша Ефросинина пошутила с Monatik`a, который сейчас вместе с семьей отдыхает на Мальдивах. Знаменитость повторила кадры мультиартиста, сделанные возле океана.

Соответствующее видео телеведущая опубликовала на личной странице в Instagram. На нем сначала можно увидеть, как Monatik делает зарядку возле океана. Артист позировал в разных позах. Затем идут снимки Ефросининой, на которых она точно так же позирует, только среди кучи снега (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Зависть – не мое", – с юмором написала Маша Ефросинина.

Monatik оценил курьезное видео Ефросининой и отметил, что такие упражнения полезно делать для спины. Ролик телеведущей произвел настоящий фурор в комментариях. На него отреагировали такие украинские звезды:Надя Дорофеева, Александр Педан, Марина Узелкова и Андрей Бедняков.

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