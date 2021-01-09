Каменских, Осадчая, Димопулос: где отдыхают звезды в период локдауна. Фото

Украинских знаменитостей период локдауна из-за пандемии коронавируса не остановил, и большинство все же отправились отдыхать за границу. Так, после новогодне-рождественских праздников артисты решили устроить себе зимний уик-энд в теплые страны, большинство которых сейчас открыты для въезда туристам, несмотря количество заболевших на COVID-19.

Украинские артисты активно делятся фотографиями с поклонниками в Instagram с солнечных островов на Мальдивах, показывают отдых в Дубаи, Доминиканской Республики и Египте.

OBOZREVATEL собрал снимки украинских артистов: Каменских, Осадчая, Димопулос и других, как и где они отдыхают во время локдауна.

Дядя Жора – Доминиканская Республика

Украинский комик отправился вместе с семьей на отдых в Доминиканскую Республику. Артист активно радует своих поклонников новыми смешными снимками и роликами.

Игорь Ласточкин – Египет

Юморист также отправился во время локдауна в Украине в отпуск. Артист решил отдохнуть с семьей в Египте.

Санта Димопулос – Дубаи

Певица и победительница "Танців з зірками" Димопулос отправилась на отдых с семьей в Дубаи. Артистка поделилась милым снимком, где она запечатлена с дочерью и мужем.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов – Дубаи

Отправились на совместных отдых и украинские ведущие Горбунов и Осадчая. Для отдыха артисты выбрали локацию Дубаи. Они активно делятся с поклонниками снимками с отпуска в солнечной стране.

Настя Каменских и Потап – Мальдивские острова

Отдохнуть на зимние каникулы решили и артисты Каменских с супругом Потапом. Они выбрали место для отдыха – Мальдивские острова. Пока Каменских публикует откровенные снимки в купальнике в Instagram, Потап показывает поклонникам в своем фотоблоге природу Мальдив.

Тарас Тополя – Египет

Вместе с семьей солист группы "Антитела" Тарас Тополя также решил отправиться в путешествие. Артист вместе с детьми улетел отдыхать на Красное море в Египет.

Андре Тан – Бали, Индонезия

Украинские дизайнер Андре Тан улетел отдыхать на Бали. Судя по снимкам в Instagram он посещает интересные места и делится с подписчиками яркими кадрами.

Оля Фреймут – Мальдивы

Ведущая Ольга Фреймут предпочла провести свой отпуск в одном из тропических курортов. Так, звезда отправилась с супругом и детьми на Мальдивские острова, откуда активно записывает Instagram-stories.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, большинство украинских знаменитостей во время зимних праздников уехали в Карпаты. Так, встретить Новый год и Рождество в этих местах решили Тина Кароль, Сергей Притула и множество других.