Звезда сериала "Сваты", сыгравший Ивана Будько российский актер Федор Добронравов, неожиданно заговорил о возвращении проекта. Артист больше года поддерживал российский терроризм в Украине и распространял нарративы пропаганды, но мечтал вернуться к съемкам с украинцами.

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Путинист заявил, что не просто хочет снова предстать на экране в образе Будько, а молится за это. Такой комментарий он дал российскому псевдо-СМИ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Нет пока. Мы молимся, хотим. Но как Господь направит, так и будет", – нагло выдал путинист.

Как известно, первый сезон сериала "Сваты" зрители увидели в декабре 2008 года. Продюсером и сценаристом кинопроекта стал президент Украины Владимир Зеленский. После 6 успешных сезонов в 2012 году сериал вроде бы решено было закрыть, однако в 2021 году поклонники увидели продолжение.

О 8-м сезоне ничего конкретного не говорили. Пропагандисты распространяли фейк, что новые серии будут снимать в РФ без украинских актеров, однако этого не произошло. Впрочем, российские актеры не теряют надежду.

Кстати, "жена" Добронравова по сериалу, сыгравшая Валюху российская актриса Татьяна Кравченко, заявила знакомым, что Украина превращается в "фашистское государство".

Напомним, что Минкульт внес Добронравова в список лиц, угрожающих национальной безопасности, в 2017 году, однако уже через 2 года исключил его из "черного списка".

Домик супругов Будько, где проходили съемки, дислоцируется в Бучанском районе Киевской области. После прихода "русского мира" в населенный пункт недвижимость киносемьи сильно пострадала.

Как сообщал OBOZREVATEL, это не убедило российских актеров в том, что нужно осудить войну и призвать соотечественников к прекращению огня. Украинская актриса Анна Кошмал раскрыла, как ее коллеги отреагировали на геноцид.

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