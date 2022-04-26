Анна Кошмал рассказала, как актеры сериала 'Сваты' отреагировали на войну: Украину поддержали всего двое

Популярная украинская актриса Анна Кошмал, получавшая известность благодаря роли взрослой Жени Ковалевой в комедийном сериале "Сваты", рассказала, какие российские коллеги из упомянутого телепроекта поддержали ее после начала полномасштабной войны в Украине. С горечью артистка признала, что на трагедию отреагировали всего две знаменитости из РФ.

Среди них: Александр Феклистов – исполнитель роли Сан Саныча Берковича, а также Андрей Бирин, сыгравший жениха Жени, англичанина Джека. Об этом Кошмал рассказала поклонникам в своих Instagram-stories.

Актриса предложила подписчикам пообщаться в соцсетях, предоставив возможность фанам задать ей вопросы. Одной из самых волнующих тем, как выяснила Кошмал, оказалась именно позиция звезд сериала "Сваты" по отношению к преступной войне РФ против Украины.

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"Это, наверное, самый актуальный вопрос за все эти два месяца. Могу вам сказать, что меня очень поддержал Андрюша Бирин – мой жених "сватовский". Он с первого дня со своей женой меня очень поддержали. Обращение Александра Феклистова вы видели. Я его публиковала. А все остальные молчат", – поделилась знаменитость.

Напомним, Феклистов записал видеообращение к украинским коллегам со словами солидарности. Артист признался, что испытывает стыд и позор за действия, которые осуществляет сейчас российская армия на украинских землях. "Сан Саныч" отметил, что кремлевские рупоры пытаются закрыть гражданам РФ глаза и уши, однако ото всех правду скрыть невозможно.

Слушая ответы Кошмал на вопросы, подписчики заметили, что актриса полностью перешла на родной язык. Анна призналась, что последние два месяца не может общаться на языке врага, поэтому теперь от нее будет слышна исключительно украинская речь.

"З 24 числа у меня больше нет никакого желания ни писать, ни разговаривать на русском языке. Поэтому да, буду разговаривать все время на украинском", – подчеркнула звезда "Сватов".

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