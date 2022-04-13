Как выглядел дом из сериала 'Сваты' в Киевской области до и после прихода российских оккупантов. Видео

Знаменитый кирпичный домик Ивана и Валюхи Будько в Кучугурах из любимого как украинской, так и российской аудиторией комедийного сериала "Сваты" на самом деле находится в селе Горенка, что входит в Бучанский район Киевской области. После прихода "русского мира" в населенный пункт недвижимость киносемьи сильно пострадала.

Видео разрушенного участка и ограждения разместил в своем Telegram-канале бывший народный депутат Борислав Береза. Стоит отметить, что сам дом уцелел, однако на территории двора осталась большая взрывная воронка, поэтому, предположительно, в помещении выбило окна.

Видео дня

В 2019 году усадьба семьи Будько уже переживала сильный пожар, после чего здание реставрировали. В целости и сохранности оно стояло как местная достопримечательность до прихода в Горенку российских оккупантов. Большинство частных домов в селе осталось без крыш, обгоревшие многоэтажки – без окон, а промышленные объекты практически полностью уничтожены.

В Горенку нередко приезжали фанаты "Сватов", чтобы сделать снимок на фоне знаменитого дома главных персонажей. Теперь попала в объектив и другая картинка – полуразрушенная усадьба Будько.

"Сваты" любят смотреть в РФ. Теперь этот дом пострадал после прихода "русского мира" в Горенку. В общем, когда будут снимать следующий сезон, то надо именно в этих декорациях. Чтобы р*сня увидела, к чему привёл их приход", – подписал Борислав Береза ролик.

Есть вероятность, что пострадал и дом Митяя – еще одного популярного персонажа из сериала "Сваты". Настоящее жилье кума и близкого друга Ивана Степановича Будько также находится в Горенке под Киевом.

Ранее в сети распространялся ролик, на котором можно увидеть, что недвижимость Митяя ничем не отличается от реального жилья. Там стоит высокий синий забор, несколько построек на территории и деревья вокруг. Подробнее – в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL ранее, дом известного украинского продюсера и телеведущего Игоря Кондратюка под Киевом 14 марта обстреляли российские военные. Он рассказал, что в его жилье попал снаряд из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".