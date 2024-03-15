Ани Лорак подала документы на получение российского гражданства

Российские СМИ со ссылкой на свои источники заявили, что певица-предательница родом из Буковины Ани Лорак намерена окончательно отречься от Украины, сменив украинский паспорт на российский. По словам россиян, звезда уже подала документы на получение гражданства террористической страны.

Как пишут пропагандисты, это она сделала в феврале 2024 года. Информацию им якобы подтвердил источник в окружении пока еще украинки.

Сама артистка никаких намеков на решение сменить гражданство не делала, но все два года полномасштабной войны продолжала жить и работать в РФ. Также неизвестно, когда должен был закончиться срок ее вида на жительство в России.

В последнее время певица занята разработкой своего приложения "Мир Ани Лорак", где обещает рассказывать фанатам о жизни, делиться закулисьям работы и лайфхаками о красоте.

Если информация подтвердится, то можно предположить, почему артистка отважилась на столь серьезный шаг. Дело в том, что два месяца назад российские СМИ "разогнали" старые фото исполнительницы с украинскими военными, которых она поддерживала в 2014 году в госпитале.

Ранее Лорак отметилась циничным поступком в Москве. По случаю своего дня рождения запроданка решила развлечь россиян украинскими песнями.

Концерт уроженки Украины был частично "благотворительным", а деньги артистка планировала отдать на военное преступление – "помощь" российским фондам, содержащим депортированных из Украины детей.

Ранее OBOZ.UA писал, что Лорак – чуть ли не фаворитка Кремля, когда речь идет о выступлениях на семейных праздниках. Инсайдер раскрыл некоторые детали эксклюзивно для нашей редакции.

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