BBC попал в громкий скандал из-за сериала о принцах Уильяме и Гарри: королевская семья пригрозила бойкотом

Букингемский дворец обвинил британский телеканал BBC в доверии "раздутым и необоснованным заявлениям" о монаршей семье после выхода первой части двухсерийного сериала "Принцы и пресса" (The Princes and The Press). Эта документальная лента рассказывает об отношениях Уильяма и Гарри, внуков Елизаветы II, и других членов семьи.

Как пишет Daily Mail, сперва Букингемский дворец из-за сериала пригрозил бойкотировать будущие проекты BBC, а также не разрешил придворным смотреть программу. Когда первая серия вышла в эфире (это произошло вечером 22 ноября), Букингемский дворец, Кенсингтонский дворец и Кларенс-Хаус выпустили совместное "экстраординарное" заявление, как отметили журналисты.

В тексте было сказано, что телекомпания разочаровала монаршую семью, когда решила озвучить обвинения касательно отъезда Гарри и Меган Маркл из Великобритании.

"Свободная, ответственная и открытая пресса имеет жизненно важное значение для здоровой демократии. Однако слишком часто преувеличенные и необоснованные утверждения из неназванных источников представляются как факты, и вызывает разочарование, когда кто-либо, включая BBC, доверяет им", – говорится в совместном заявлении.

В первой серии "Принцев и прессы" подробно рассказывалось о жизни наследников престола с 2012 по 2018 год, когда Гарри и Меган обручились. Акцент был поставлен на конкуренции между королевскими семьями.

К примеру, журналист Омид Скоби (которого в Британии называют "рупором Меган") сказал: многие негативные истории о Маркл просочились в прессу именно от членов или представителей монаршей семьи. Конкретных имен он не назвал.

"Были люди, которые считали, что ее [Меган] нужно поставить на место. Думаю, что утечка негативной информации – это наказание", – сказал он.

Скоби заявил, что речь идет о "самых разрушительных историях". По данным журналиста, их "слили" недоброжелатели Меган.

В сериале показали и юриста Дженни Афиа, работающую с герцогиней Сассекской. Она выступила перед камерой, как заявлялось в киноленте, по разрешению Маркл. Афиа опровергла сообщения о том, что с Меган "трудно" работать.

"Эти истории были ложью. Рассказ о том, что никто не может работать с герцогиней Сассекской, что она была слишком сложной, требовательной боссом и что всему персоналу пришлось уволиться, просто не соответствует действительности", – утверждает юрист.

Коротко о звезде:

Меган Маркл – 40-летняя американская актриса и фотомодель.

С 2018 года – супруга принца Гарри, герцога Сассекского. Он стал ее вторым мужем.

У пары есть двое детей: старший сын Арчи и дочь Лилибет.

