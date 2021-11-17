Меган Маркл на ток-шоу рассказала о жизни до помолвки с принцем Гарри. Видео

Жена принца Гарри и американская актриса Меган Маркл впервые за долгое время пришла на ток-шоу, чтобы поговорить о себе, а не о королевской семье. Герцогиня Сассекская рассказала, как жила до помолвки с внуком королевы Великобритании Елизаветы II.

Уже 18 ноября зрители смогут послушать разговор Меган со своей давней подругой и телеведущей Эллен Дедженерс в эфире шоу TheEllenShow. Актриса пришла в студию без своего звездного мужа (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В коротком отрезке, который выложили на YouTube, можно увидеть знаменитость в белой блузке с широкими рукавами и классических черных брюках. Визажист герцогини рассказал, что ведущей удалось разговорить Меган, поэтому зрители смогут увидеть ее в неожиданном свете.

Видео дня

"Это действительно весело, и Эллен смогла вытянуть смешную сторону Меган, которую каждый сможет наконец-то увидеть", – сказал специалист по мейк-апу и друг герцогини изданию People.

На кадрах видно, что гостя совсем не нервничает, а охотно рассказывает забавные истории из своей жизни. Фанаты смогут услышать, как актриса забиралась в свой старенький автомобиль Ford Explorer Sport, когда не открывалась дверца.

"Я парковалась в задней части стоянки и открывала багажник, затем залезла внутрь, запирала его за собой и переползала через все сиденья, чтобы сесть за руль", – сказала она, смеясь.

Меган и Эллен познакомились много лет назад в приюте для животных, где актриса планировала взять собаку. В момент, когда девушка начала сомневаться, к ней подошла незнакомка и принялась упорно убеждать забрать пса.

Благодаря случайной встрече с телеведущей у герцогини сейчас есть метис лабрадора – Богарт.

Кратко о звезде:

Меган Маркл – американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры". С 2018 года супруга принца Гарри, герцога Сассекского. Воспитывает сына Арчи и дочь Лилибет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети всплыли старые фотографии Мегана с первой свадьбы. Брак, заключенный 11 лет назад, длился всего три года.