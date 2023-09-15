Представляла Россию на 'Евровидении' и обнималась с пропагандистом: как Анастасия Приходько вляпывается в скандалы и почему не общается с мамой и братом

Украинская певица Анастасия Приходько на днях стала фигуранткой скандала из-за объятий с пропагандистом Максом Назаровым (настоящее имя Назар Диордица). Это не первый случай, когда артистка раздражает подписчиков. Она грубо высказывается в сторону коллег, ссорилась с военным на дороге и представляла Россию на "Евровидении".

Хотя это было в 2009 году, до вооруженной агрессии россиян в Украине, звезде иногда вспоминают попытку прославиться в РФ. OBOZREVATEL вспомнит, в какие скандалы Приходько "вляпалась" в последнее время и почему она не общается с родными (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Противоречивые заявления и поступки Анастасии Приходько во время полномасштабного вторжения России

Многие звезды с началом полномасштабной войны стали избегать публичных ссор, критики в адрес коллег и т.д, но у Приходько относительно этого несколько иная позиция. Иногда бурная реакция артистки была вполне оправдана, а кое-где поклонники с ней не соглашались.

Видео дня

Так, в мае 2022 года певица раскритиковала коллегу Ирину Федишин из-за гомофобных заявлений, а блондинка в ответ написала: "Настя, патриотизм – это любить свою родину всегда, а не только сегодня быстренько переобуться", вспомнив, как Приходько в 2009 году с песней "Мама" представляла РФ на "Евровидении".

Уже в следующем месяце артистка назвала продюсера и рэпера Алексея Потапенко г*вном после заявления музыканта о том, что он никогда больше не будет выступать в России. Как пояснила вокалистка, она не верит в искренность патриотизма Потапа из-за его неоднозначной позиции в 2014 году. Не обошлось без скандала, ведь артист не оставил без ответа хейтершу.

Немного погодя Анастасия Приходько вызвала споры в сети размышлениями о том, как встречать после победы выехавших за границу мужчин. Однако с некоторыми заявлениями звезды всегда согласна ее аудитория – с критикой "хороших" россиян и предателей Украины.

Учитывая это, украинцы очень удивились, когда артистка в один день опубликовала поздравления с днем рождения сразу двум противоречивым знаменитостям – Максиму Назарову и Наталье Влащенко.

Почему Анастасия Приходько не общается с братом и матерью

Звезда в 2021 году публично заявила, что не общается с матерью и братом. Тогда она не объяснила, что случилось в семье, но намекнула, что пережила предательство. Из интервью звезды фанаты узнали, что мама певицы не звонит ей, не видится с внуками, а в детстве поднимала руку на дочь.

Впрочем, в 2022 году артистка все же позвонила самому близкому человеку, поскольку хотела разрешить конфликт. Они побеседовали, и исполнительнице стало легче, однако дальнейшее общение не продолжали и не встретились.

Старший брат певицы – журналист Назар Приходько – накануне прокомментировал семейную драму, правда, быстро удалил пост. В нем журналист с бранью попросил не ассоциировать его со скандалами сестры, ведь они не общаются с 4 января 2020 года. Тогда, по словам Назара Приходько, был день рождения его дяди.

Что случилось в праздничный день, остается семейной тайной.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Приходько "прошлась" по коллегам, выступавшим на благотворительном фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале этим летом. Звезда обратила внимание, что гостями на концерте были "хорошие россияне".

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