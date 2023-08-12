'Сидела русская челядь': Приходько 'прошлась' по артистам, выступившим на фестивале Вайкуле

Украинская певица Анастасия Приходько, которая отреклась от РФ после 2013 года, "прошлась" по коллегам, выступавшим на благотворительном фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале этим летом. Звезда обратила внимание, что гостями на концерте были "хорошие россияне".

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Сама артистка заверила, что никогда бы не приняла подобное приглашение, даже если мероприятие заявляется как проукраинское. Такой комментарий она озвучила в интервью Алине Доротюк на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Приходько отметила, что все украинские артисты, приглашенные Вайкуле – Алексеев, Оля Полякова, Макс Барских, Верка Сердючка – это звезды, которые в свое время выступали в РФ.

"Алексеев Беларусь представлял, Полякова с Киркоровым целовалась, с Басковым концерты вела. Макс Барских. Почему на этом концерте не было"Вітер підіймав у небо дим. Вічна памʼять тим, хто загинув молодим" (певец SUROV – ред)? Почему нет "Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ"? Потому что там вся эта русская челядь сидела. Все эти, кто пришли, это кто? Это же русские. Это все русские сидели в зале", – выразилась певица.

Она призналась, что в жизни не поехала бы на фестиваль Вайкуле, где пропагандировали "дружбу" народов и приглашали "хороших" россиян.

"Мне Вайкуле, не Вайкуле, Макаревич, не Макаревич. Мне все равно, кто вы. Вы тоже посидели, поговорили и забыли. Ничего не сделали, чтобы в России что-то изменить. Выступать перед русней? Ни в коем случае", – резюмировала Приходько.

Напомним, на фестивале Лаймы Вайкуле, кроме Верки Сердючки, выступили также Оля Полякова, Макс Барских, ALEKSEEV, Анна Буткевич и балет Freedom Ballet. Они исполнили свои хиты, переведенные на украинский язык. Все подробности – в нашем материале.

Андрей Данилко спел хит "Russia goodbye" с флагами Украины, а в конце выступления зрителям показали фото главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. За всем этим наблюдали Алла Пугачева, Максим Галкин, Андрей Макаревич с супругой и другие российские оппозиционные звезды.

Как писал OBOZREVATEL, Лайма Вайкуле с радостью приняла на своем мероприятии старых друзей. С пародистом Галкиным она даже спела известную песню "Листья жёлтые над огородом кружатся", однако неожиданностью стало то, что исполняли они ее на латышском языке.

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