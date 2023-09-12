'Помой руки после этой гадости': Приходько поздравила пророссийского пропагандиста с днем рождения и нарвалась на хейт

Популярная украинская певица Анастасия Приходько попала в скандал после того, как поздравила пророссийского журналиста Макса Назарова (настоящее имя Назар Диордица) с днем рождения. Артистка разместила совместные фото с пропагандистом, который до недавних пор работал на канале NewsOne депутата-коллаборанта из партии ОПЗЖ Тараса Козака (неофициальным владельцем был кум Путина Виктор Медведчук) и телеканале "НАШ" другого пророссийского политика Евгения Мураева.

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Снимки с бывшим рупором пророссийских каналов в Украине Приходько разместила на личной старнице в Facebook. Под кадрами она написала: "Друг, желаю три раза по 33", добавив к подписи патриотичные смайлики синего и желтого сердец.

На фотографиях исполнительница весело смеется в компании Назарова, а на одном из кадров одиозный журналист прилег артистке на плечо.

Не так давно Назаров отказывался отвечать на вопрос, совершает ли Россия вооруженную агрессию против Украины, отмечая, что он "не проверял эти факты". После полномасштабного вторжения и закрытия подсанкционных каналов в Украине пропагандист попытался изменить риторику, однако в его публикациях в соцсетях по-прежнему прослеживаются нарративы, направленные на то, чтобы рассорить украинцев. До 2022 года Диордица снимал провокационные и лживые сюжеты о родной стране, поэтому поклонники Приходько были крайне удивлены, увидев певицу в компании коллаборанта.

Комментаторы под постом напали на Приходько с хейтом, аргументируя, почему они считают дружбу с Назаровым "дном" и "позором".

"Реально этот Диордица коллаборант и сволочь!", "Ватный москворотый коллаборант Диордица? Ну-ну! Консервы палятся на ровном месте", "Отписываюсь, спасибо за маркер, ибо Диордица – это маркер, как Шарий и другие консервы русские", "То отвратительная пророссийская сволочь, которая звала сюда русский миръ. Странно видеть тебя рядом с таким говном. Руки помой обязательно после такого общения. Ибо на руках таких ублюдков, как вот чмо рядом с тобой, слишком много крови", "Позор", Это дно", – пишут это и много других негативных комментариев интернет-пользователи.

Однако после обращения к Назарову певица не остановилась и поздравила с днем рождения еще одну "неоднозначную" персону Наталью Влащенко, на что также молниеносно отреагировали комментаторы. Они напомнили Приходько, что журналистка была генеральным продюсером телеканала ZIK. Это закрытый пророссийский пропагандистский портал, неофициальным владельцем которого также был коллаборант Медведчук. Годами на ZIK продвигались идеи "русского мира", которые впоследствии и привели к началу полномасштабной войны.

"A сегодня еще у одной очаровательной женщины день рождения. От всего сердца поздравляю Вас, спасибо, что Вы меня поддерживаете, всегда приятно общаться! Крепко обнимаю и желаю душевного покоя! Пусть Господь Бог оберегает", – поздравила Приходько пропагандистку.

Подписчики в комментариях даже предположили, что страницу певицы взломали. Они также пишут: "Влащенко? Жуть. Медведчуковская пропагандонша", "У очаровательной сепарши", "Вата такая вата".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Приходько "прошлась" по коллегам, выступавшим на благотворительном фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале этим летом. Звезда обратила внимание, что гостями на концерте были "хорошие россияне".

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