Представитель Молдовы на Евровидении-2023 поблагодарил Украину за мир после выступления в финале. Видео

В Ливерпуле прямо сейчас проходит грандиозный финал Евровидения-2023 от имени Украины. Одним из 26-ти финалистов стал представитель Молдовы Паша Парфений, который планирует заполучить хрустальный микрофон благодаря песне Soarele și Luna. В конце своего выступления музыкант трогательно обратился к украинцам.

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Об этом OBOZREVATEL стало известно во время просмотра прямого эфира. Паша поблагодарил Украину за то, что в его родной стране – мир.

Слова конкурсанта перевел украинский комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко.

"Поблагодарил Украину за мир в Молдове", – передал послание молдаванина ведущий.

Стоит отметить, что Парфений активно поддерживает Украину с 2014 года, ведь здесь у него живут родственники и близкие друзья, в частности, бабушка исполнителя – из Винницы.

"Друзья, вы отлично справляетесь. Моя бабушка из Винницы. Многие мои родные, друзья сейчас в Украине. Они борются. У них много проблем. Молдова – маленькая страна, но с большим сердцем. Мы всегда готовы помочь вам. С 2014 я всегда всем своим сердцем с вами, друзья, и всегда вас поддерживаю", – рассказывал накануне певец.

Отметим, OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию финала Евровидения-2023. Все ключевые события эфира – в нашем материале.

Мы также знакомили читателей с интересными фактами о Евровидении. Среди них:

– 19-летний представитель Румынии Theodor Andrei во время второго полуфинала закончил выступление антивоенным призывом.

– Евровидение нередко сталкивается со скандалами из-за плагиата. Кого обвиняли в "заимствовании" чужой композиции, читайте здесь.

– Какими были выступления самого молодого и самого старшего участников Евровидения и какие места они заняли.

– Кто чаще всего выигрывал Евровидение за всю историю его проведения и сколько раз побеждала Украина.

– Кто из украинцев представлял другие страны на песенном конкурсе и каких успехов добились.

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